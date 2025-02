Elena Rybakina'nın Antrenörü Stefano Vukov WTA Tarafından Bir Yıla Askıya Alındı

WTA, eski antrenörü Stefano Vukov'u bir yıllığına askıya aldı. Vukov'un, Elena Rybakina ile olan ilişkisinde 'zihinsel taciz' ve 'fiziksel zorlama' gibi davranışlar sergilediği tespit edildi.

The Athletic, bir Amerikan medya kuruluşunda yayınlanan bir makaleye göre, Stefano Vukov 'un WTA (kadın tenis elit organizasyonu) 'dan ihracı hakkında karanlık detaylar ortaya çıktı. Bu isim muhtemelen size aşina gelmeyecektir, ancak 2022 Wimbledon şampiyonu ve eski dünya sıralamasında 3'üncü sırada yer alan Elena Rybakina 'nın antrenörüydu. Vukov, henüz resmi bir süre belirlememiş, ancak WTA tarafından bir yıllığına kesin olarak askıya alındı.

Rybakina, geçen yaz Vukov ile yollarını ayırdıktan sonra Vukov'un takımına yakında döneceğini duyurmuştu, ancak WTA bu kararı değiştirdi. The Athletic'in erişimine sunulan belgeler ve 31 Ocak tarihinde WTA'nın yöneticisi Portia Archer'in bilgilendirmeleri, Vukov'un eski antrenörlüğünden dolayı WTA'nın ahlaki kurallarını ihlal ettiği yönünde.'Vukov, oyuncuya 'aptal' dedi ve ayrıca 'senin olmasaydım hala Rusya'da patates topluyordun' gibi ifadelerde bulundu.' The Athletic'in araştırmalarına göre WTA'nın soruşturma kurulu, Vukov'un Rybakina'yı ağlatmış ve 'zihinsel olarak taciz' etmiş olduğunu tespit etti. Vukov'un Rybakina'yı fiziksel sınırlarını aşmaya zorladığı ve oyuncunun hastalanma dönemleri geçirdiği belirtildi. Rybakina, 4 Ocak tarihinde düzenlenen bir basın toplantısında, Vukov'un 'asla kötü davranmadığını' ifade etmişti. Ancak, WTA yöneticisi Portia Archer, Vukov'un, profesyonel ilişki sonrasında Rybakina'yı mesajlarla taciz ettiğini belirtti. 'Sizler arasında toksik bir ilişki olduğunu görüyorum' dedi ve 'WTA, herkes için güvenli bir ortam sağlamak istiyor. Stefano Vukov'un davranışları bu prensibe uymuyor.'Rybakina ve Vukov, muhtemelen birlikte bir ilişkiye sahip oldukları ve Vukov'un Avustralya Açık'ı sırasında Rybakina'nın otelde kaldığı odada konakladığı görülüyor. Ancak bu durum, soruşturma sonuçlarını değiştirmedi





