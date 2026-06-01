Electro Dépôt propose des produits multimédias pour profiter de la musique ou des contenus

Electro Dépôt propose une sélection de produits multimédias pour profiter de la musique ou des contenus. La tablette Redmi Pad SE est orientée multimédia pour naviguer, regarder des vidéos ou jouer avec un affichage agréable et une autonomie qui tient la journée. Les écouteurs Apple, AirPods 4 ANC prennent le relais pour écouter sa musique en mobilité avec une réduction active du bruit. L'enceinte Muse M 971 BT apporte une puissance de 120 W, une connexion Bluetooth et une autonomie de 10 h.

Electro Dépôt propose une sélection de produits multimédia s pour profiter de la musique ou des contenus. La tablette Redmi Pad SE est orientée multimédia pour naviguer, regarder des vidéos ou jouer avec un affichage agréable et une autonomie qui tient la journée.

Les écouteurs Apple, AirPods 4 ANC prennent le relais pour écouter sa musique en mobilité avec une réduction active du bruit. L'enceinte Muse M 971 BT apporte une puissance de 120 W, une connexion Bluetooth et une autonomie de 10 h. La tablette Xiaomi proposée chez Electro Dépôt est une version plus complète de la Redmi Pad SE incluant 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage extensible jusqu'à 1 To via carte microSD.

Cette version fonctionne sous Android 13 avec les services Google et intègre un processeur rapide pour gérer les applications. Pour l'audio, Xiaomi inclut quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos afin d'obtenir un son plus immersif pour les contenus vidéos, la musique et certains jeux. La batterie intégrée dure jusqu'à 14 h d'utilisation selon l'usage. Electro Dépôt met la tablette Xiaomi Redmi Pad SE à disposition et inclut également une protection silicone.

La garantie est de deux ans, cette tablette convient à une utilisation domestique et multimédia. Les écouteurs AirPods 4 d'Apple se connectent à tout appareil Bluetooth compatible et apportent un son stable grâce à leur puce H2. Avec leur forme semi intra à tige courte, elles sont légères, compactes et tiennent bien dans l'oreille, ce qui permet d'écouter les contenus même en mouvement.

Les AirPods 4 intègrent la réduction active du bruit ANC, cette fonctionnalité atténue les sons extérieurs et, avec le mode Transparence, elle laisse entendre ce qui se passe autour. L'Audio Spatial adapte le rendu sonore aux mouvements de la tête, par exemple pour les films compatibles. Le boîtier se recharge en USB C. L'autonomie atteint 30 h et une charge de 5 mn suffit pour récupérer 1h30 d'écoute. Autre fonctionnalité pratique, les écouteurs peuvent être retrouvés via l'application Localiser.

Les AirPods 4 sont notés 4,8 sur 5 et sont proposés à 149,99 euros. Si on veut passer des écouteurs AirPods 4 à un son plus puissant diffusé depuis la tablette Redmi Pad SE, Electro Dépôt propose l'enceinte Muse M 971 BT, un modèle boombox transportable avec 120 W. Elle peut lire la musique depuis n'importe quelle source Bluetooth compatible mais aussi depuis une clé USB ou une source filaire via l'entrée mini jack.

Elle intègre la fonction TWS qui permet d'associer une seconde enceinte de même type pour obtenir un rendu stéréo plus large et servir ainsi de source musicale puissante. L'autonomie de l'enceinte Muse M 971 BT est de 10 h. On peut la tenir et la transporter facilement avec la poignée intégrée dans son gabarit allongé. D'ailleurs, un jeu de lumière est présent et peut s'activer selon l'ambiance.

Les commandes situées sur la partie supérieure donnent accès au volume, aux pistes et au choix de la source. La Muse M 971 BT est une enceinte puissante et simple à utiliser





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