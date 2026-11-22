Découvrez le radiateur bain d'huile Valberg vendu par Electro Dépôt à moins de 100 euros. Un appareil silencieux de 2500 W idéal pour chauffer une pièce jusqu'à 30 m² sans consommer excessivement.

Electro Dépôt propose actuellement une offre limitée sur le radiateur bain d'huile Valberg, disponible à un prix inférieur à 100 euros. Cet appareil de chauffage d'appoint est conçu pour répondre aux besoins des foyers souhaitant optimiser leur consommation énergétique en chauffant uniquement les pièces occupées.

Principe de chauffage à bain d'huile

Ce modèle spécifique intègre un système de chauffe à bain d'huile couplé à une résistance électrique de 2500 watts. Ce mécanisme permet de conserver la chaleur efficacement tout en la diffusant de manière douce et homogène dans l'espace. Contrairement aux radiateurs soufflants, le bain d'huile assure un fonctionnement totalement silencieux, sans assécher l'air ambiant ni projeter de poussière.

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L'inertie thermique de l'huile permet également de continuer à dégager de la chaleur même après l'arrêt du système, maximisant ainsi l'efficacité énergétique. La puissance de 2500 watts est suffisante pour chauffer rapidement une pièce d'une superficie allant jusqu'à 30 m².

Caractéristiques techniques et ergonomie

Avec des dimensions compactes de 56,8 cm de haut, 43,6 cm de large et 22,6 cm de profondeur, ce radiateur Valberg s'adapte facilement à différents environnements. Sa conception sur roulettes facilite le déplacement entre la chambre, le bureau ou le salon, offrant une polyvalence d'usage appréciable.

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L'appareil se branche sur une prise électrique standard, ce qui ne nécessite aucune installation complexe ou travaux électriques. Il est livré avec une télécommande et un panneau de commande pour un contrôle intuitif. Le réglage par défaut se fait à 23 °C, avec une fonctionnalité qui réduit automatiquement l'éclairage une fois l'appareil activé.

Gestion de l'énergie et confort

Un thermostat intégré permet à l'utilisateur de définir la température souhaitée. Une fois le seuil atteint, la chauffe s'interrompt pour éviter toute surconsommation d'électricité. Un minuteur automatique est également disponible pour programmer l'activation et l'extinction de l'appareil selon les besoins quotidiens.

Cette fonctionnalité répond directement à l'objectif d'économiser l'énergie en évitant de chauffer l'ensemble du logement lorsque seul un espace est utilisé. L'appareil reste ainsi un outil pratique pour moduler le confort thermique pièce par pièce.

Conditions d'achat et garantie

Electro Dépôt propose cet article en quantité limitée, assorti d'une garantie de deux ans. De plus, le magasin offre la reprise gratuite de l'ancien matériel pour un recyclage responsable. L'offre est relayée par l'équipe shopping de BFMTV, qui précise que les prix sont indicatifs et susceptibles d'évoluer.