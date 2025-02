Electro Dépôt : écouteurs sans fil JBL TWS Vibe Buds à seulement 29,99 euros!

profitez de cette offre exclusive et acquisez les écouteurs sans fil JBL TWS Vibe Buds à un prix réduit. Profitez d'un son riche, d'une autonomie de 32 heures et de la livraison en drive en une heure.

Les écouteurs sans fil JBL TWS Vibe Buds sont actuellement en promotion chez Electro Dépôt, disponibles à seulement 29,99 euros. Ces écouteurs sans fil offrent un confort optimal et une autonomie allant jusqu'à 32 heures, les rendant parfaits pour profiter de vos contenus audio en toute circonstance. Cette offre avantageuse inclut la livraison en drive en une heure dans votre magasin Electro Dépôt le plus proche et une garantie de deux ans.

Les retours et échanges sont gratuits en magasin, et vous avez la possibilité de faire reprendre votre ancien appareil. Cette exclusivité est valable pour une durée limitée, alors n'attendez plus pour profiter de cette opportunité et acquérir ces écouteurs sans fil JBL TWS Vibe Buds à un prix réduit. Le modèle est performant et fiable, conçu par une marque de renom. Les écouteurs sans fil JBL à 29,99 euros : Profitez de vos contenus audio au quotidien Les écouteurs sans fil JBL TWS Vibe Buds intègrent des transducteurs de 8 mm, produisant un son riche et des basses profondes, caractéristiques de la marque JBL. La conception intra-auriculaire assure une isolation acoustique efficace, vous permettant de vous immerger pleinement dans votre musique. Avec une autonomie de 8 heures par charge et une extension jusqu'à 32 heures grâce au boîtier de recharge, ils accompagnent vos journées sans interruption. La fonction de charge rapide offre 2 heures d'écoute supplémentaires après seulement 10 minutes de charge, idéale pour les journées trépidantes. La connectivité Bluetooth 5.2 garantit une liaison stable avec vos appareils, et la résistance aux éclaboussures et à la poussière assure une durabilité accrue. Des commandes tactiles intuitives et la possibilité de connecter les écouteurs à plusieurs appareils simultanément ajoutent une touche de praticité. Toutes ces caractéristiques font des JBL TWS Vibe Buds un choix judicieux pour les audiophiles exigeants. Cliquez ici pour profiter de l'offre Electro Dépôt sur les écouteurs sans fil JBL. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV. L'équipe shopping est indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





