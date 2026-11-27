Le scrutin local taïwanais oppose Chiang Wan-an à Puma Shen à Taipei. Cette élection majeure pour les 23,5 millions d'habitants reflète les défis liés à la pression chinoise et aux dynamiques politiques internes.

Les bureaux de vote ont ouvert à 08H00 (00H00 GMT) samedi dans l'île de Taïwan, marquant le début d'un scrutin local majeur qui déterminera le destin de près de 11.000 sièges répartis dans les 22 villes et comtés de l'archipel. Ce vote, qui a lieu tous les quatre ans, engage l'avenir politique de Taïwan, où vivent 23,5 millions d'habitants, et place en première ligne la bataille pour la mairie de la capitale, Taipei.

Déroulement et enjeux de la course à Taipei

La mairie de Taipei constitue le terrain d'affrontement le plus médiatisé de cette journée électorale, opposant le maire sortant, Chiang Wan-an, affilié au Kuomintang (KMT), au député Puma Shen, représentant du Parti démocrate progressiste (PDP). Ce dernier, qui a fait campagne sur une ligne critique envers la Chine, cherche à devenir le premier maire de la capitale issu de son parti en près de 30 ans. Les Taïwanais se sont déplacés en grand nombre devant les écoles et les temples de Taipei pour exprimer leur choix dans une compétition décrite comme extrêmement resserrée.

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Positionnements politiques et influences extérieures

Le Kuomintang (KMT), le parti le plus ancien de Taïwan favorable à des liens plus étroits avec Pékin, tente de conserver ses 14 sièges de villes et de comtés remportés en 2022. En face, le PDP de Puma Shen, qualifié de virulent critique de la Chine et actuellement recherché par la police chinoise pour des activités séparatistes présumées, a su mobiliser une base électorale dynamique. Le Conseil des affaires continentales (MAC), l'organe taïwanais chargé de la politique vis-à-vis de la Chine, a averti que Pékin avait employé diverses tactiques pour influencer le résultat, qualifiant ces manœuvres de guerre cognitive et de répression transnationale.

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Mobilisation citoyenne et dynamique électorale

L'engouement pour cette élection se manifeste concrètement à travers des actions locales innovantes, comme la distribution de rubans longs de plus d'un demi-mètre en soutien à Puma Shen. Ces rubans, décorant boutiques, cheveux et sacs, témoignent d'une mobilisation populaire significative, notamment parmi les jeunes électeurs dont la participation pourrait être décisive. Jason Yang, un propriétaire de café, a ainsi imprimé environ 1.000 rubans pour soutenir son candidat, illustrant l'ampleur de l'adhésion au mouvement pro-indépendantiste dans la capitale.

Conséquences régionales et perspectives 2028

Au-delà de Taipei, l'élection du maire de Nouveau Taipei, la plus grande ville de Taïwan et ancien bastion du KMT, est scrutée de près comme un baromètre politique important. Bien que les analystes soulignent que les élections locales ne constituent pas un indicateur fiable pour les élections présidentielles de 2028, les résultats de samedi pourraient peser sur les processus internes de sélection des candidats. Le gouvernement a par ailleurs mis en garde contre un risque d'interférences de la Chine, qui considère Taïwan comme son territoire et a menacé de recourir à la force pour s'en emparer.