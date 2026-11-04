Élections mi-mandat : les démocrates remportent le Congrès

Les démocrates prennent le contrôle du Congrès américain lors des mi-mandat, infligeant une défaite majeure au président Trump qui accepte les résultats.

Les élections de mi-mandat ont livré un verdict sans appel aux États-Unis, marquant un tournant décisif pour la politique nationale deux ans après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Les résultats officiels confirment que les démocrates ont repris le contrôle total du Congrès, soustrayant ainsi la Chambre des représentants et le Sénat au parti républicain. Cette victoire écrasante constitue un désaveu politique majeur pour le président sortant et redéfinit l'équilibre des pouvoirs pour la fin de son mandat.

Démocrates majoritaires au Congrès

Les démocrates ont remporté mardi le contrôle des deux chambres du Congrès américain, selon les projections des principaux médias du pays. Cette prise de pouvoir simultané sur la Chambre et le Sénat inflige une défaite cuisante aux républicains, traditionnellement favorisés par les cycles électoraux de ce type. Après s'être emparés plus tôt de la Chambre des représentants, les démocrates ont consolidé leur avantage en remportant des sièges de sénateurs dans plusieurs bastions républicains historiques, dont le Kansas et le Texas. Ce changement de cap leur permettra considérablement de restreindre les pouvoirs exécutifs du président américain pour la suite de son quinquennat.

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Stratégie judiciaire de Hakeem Jeffries

Hakeem Jeffries, le chef de file démocrate à la Chambre des représentants, s'est fermement engagé à utiliser la nouvelle majorité dont il va disposer pour poursuivre les responsables politiques accusés de corruption. Face à ses partisans, il a déclaré avec fermeté qu'ils allaient demander des comptes à ceux qui ont infligé à ce pays une " corruption sans précédent ". Bien qu'il n'ait pas cité directement le nom de Donald Trump, ses propos visent clairement l'administration actuelle. Jeffries, pressenti pour prendre le perchoir de la Chambre, promet une surveillance accrue des actes de l'exécutif, transformant la législative en un outil de contrôle strict.

Donald Trump accepte les résultats

Face à cette lourde défaite pour son camp, Donald Trump a déclaré mardi qu'il accepterait les résultats des élections de mi-mandat. Dans un entretien accordé au New York Times, le président a affirmé être " tout à fait disposé à accepter ces résultats ". Il a ajouté que son parti travaillera avec les démocrates et espère trouver un terrain d'entente avec l'opposition. Cette déclaration de volonté de coopération intervient alors que des rumeurs circulaient sur une tentative de contestation, mais Trump a précisé qu'il ne chercherait pas à invalider le processus démocratique, soulignant une posture de stabilité institutionnelle malgré la perte de pouvoir.

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Victoires surprises dans les États du Sud

Les résultats ont été particulièrement marquants dans le Sud des États-Unis, région traditionnellement républicaine. Gina Hinojosa a été élue gouverneure du Texas mardi, marquant une victoire majeure pour le Parti démocrate dans un bastion solide. Elle s'impose face au gouverneur sortant Greg Abbott, selon les chaînes CNN et NBC. Parallèlement, James Talarico devient le premier démocrate élu sénateur pour le Texas depuis 38 ans, et le premier à remporter un scrutin à l'échelle de tout l'État depuis 1994. À 37 ans, cet ancien enseignant et séminariste presbytérien bat le procureur général républicain Ken Paxton, dont la campagne était fragilisée par des controverses.

Basculements historiques au Sénat

Le Sénat a vu plusieurs basculements historiques lors de ces élections, consolidant la majorité démocrate. Dans l'Iowa, le démocrate Josh Turek a été élu sénateur, défaisant la républicaine Ashley Hinson selon les estimations de NBC et CBS. Au Kansas, le démocrate Adam Hamilton a réalisé un exploit en devenant le premier sénateur de son parti élu dans cet État conservateur depuis 1932. Il a battu le sénateur sortant Roger Marshall selon CNN et NBC. En Ohio, Sherrod Brown s'est imposé dans une course serrée face au républicain Jon Husted. De plus, au Carolina du Sud, la pédiatre démocrate Annie Andrews a remporté le siège de sénateur face à Darline Graham, candidate adoubée par Trump après le décès de son frère Lindsey.