Élections mi-mandat 2026 : Ossoff remporte la Géorgie, Trump menace du veto

Jon Ossoff conserve son siège en Géorgie lors des élections de mi-mandat. Donald Trump menace d'user de son droit de veto si les démocrates prennent le Congrès, tandis que les urnes s'ouvrent massivement.

Les bureaux de vote ont officiellement ouvert à midi ce mardi 3 novembre 2026 aux États-Unis pour les élections de mi-mandat qui détermineront l'équilibre des pouvoirs au Congrès. Ce scrutin est crucial pour la suite du mandat présidentiel de Donald Trump, car une victoire démocrate de la Chambre des représentants et du Sénat pourrait fortement restreindre ses capacités d'action législative. La journée s'ouvre sur une tension politique maximale alors que près de 250 millions d'électeurs sont appelés à se rendre aux urnes.

Victoire de Jon Ossoff en Géorgie

La première projection majeure a été annoncée à 01:47 par CBS News, confirmant la réélection du sénateur sortant démocrate Jon Ossoff en Géorgie. Il conserve son siège face au républicain Mike Collins dans un État clé qui avait été remporté par Donald Trump lors de l'élection de 2024. Cette victoire constitue le tout premier résultat marquant de ces élections de mi-mandat et offre un souffle initial à l'opposition démocratore.

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Mécanisme de veto et stratégie trumpiste

Donald Trump a affirmé sur CBS News qu'il utiliserait systématiquement son droit de veto pour bloquer le Congrès si les démocrates venaient à l'emporter. Le président estime que cette stratégie d'obstruction totale finira par contraindre ses opposants à négocier des accords avec la Maison-Blanche. Il a justifié cette approche par une logique historique, estimant que les partis reviennent toujours négocier après quelques mois de veto.

Positionnement des acteurs démocrates

Kamala Harris a publié un appel à voter sur ses réseaux sociaux exhortant les Américains à faire valoir leur droit de vote le mardi 3 novembre 2026. L'ancienne vice-présidente qualifie l'administration présidentielle actuelle d'insensible et corrompue, soulignant que cette élection permet de mettre en place des garde-fous. Son message insiste sur le fait que le pouvoir appartient au peuple et qu'il est essentiel de mobiliser la communauté électorale.

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Implications concrètes pour les citoyens

Des incidents techniques ont été signalés dans un comté disputé près de New York, où les machines à voter ne parvenaient pas à scanner les bulletins, suscitant des accusations de fraude. Les autorités locales assurent que les votes seront tout de même comptabilisés manuellement, malgré le contexte de méfiance historique envers ces machines instiguée par Donald Trump. Dans l'Indiana et le Kentucky, le vote est maintenant terminé dans plusieurs circonscriptions, bien qu'aucun État n'ait encore fermé tous ses bureaux.

Avenir politique et gouvernance future

Donald Trump a signé une proclamation décrétant la semaine du 1er au 7 novembre 2026 comme la semaine de l'anticommunisme en pleine journée de vote. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, prédit une vague rouge dans son État, tandis que le candidat démocrate James Talarico espère briser la domination républicaine locale. Les prochaines étapes incluent le dépouillement complet et la possible confrontation entre le Congrès et la Maison-Blanche selon les résultats finals.