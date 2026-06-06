Élections législatives en Arménie : un scrutin décisif sous la pression russe et les espoirs européens

Les élections législatives du 7 juin en Arménie se déroulent dans un contexte de forte polarisation politique, d'ingérences russes et d'un débat sur l'orientation du pays entre rapprochement avec l'Union européenne et alliance traditionnelle avec Moscou, sur fond de cicatrices ouvertes par la perte du Haut-Karabagh.

Des milliers de personnes se sont rassemblées place de la République à Erevan le vendredi 5 juin pour le dernier meeting du parti Contrat civil, mené par le Premier ministre sortant Nikol Pachinian , à la veille des élections législatives du 7 juin.

Ce scrutin est décisif pour l'avenir du pays, alors que la campagne a été marquée par une forte polarisation et d'importantes ingérences russes. Des images diffusées sur un écran géant montraient des clips réalisés par intelligence artificielle mettant en scène Pachinian entouré de drapeaux azerbaïdjanais, une propagande attribuée au parti d'opposition Arménie forte, dirigé par l'oligarque russo-arménien Samvel Karapetyan, assigné à résidence et accusé d'avoir appelé au coup d'État après ses critiques envers le gouvernement.

La crise du Haut-Karabagh, perdu par les Arméniens en 2023 au profit de l'Azerbaïdjan, reste un sujet central. Pachinian Signé en août 2025, les prémices d'un accord de paix avec Bakou ont été dénoncées par l'opposition comme une trahison.

Alors que des citoyens comme Monica Darbinyan, étudiante de 21 ans, rejettent toute idée de paix avec l'Azerbaïdjan, d'autres, à l'image de Gayane Shabunts, 36 ans, qui a perdu son frère au front, estiment que la préservation de l'indépendance arménienne prime, même au prix de la perte du Haut-Karabagh. L'opposition, incarnée par Karapetyan, mise sur les liens avec Moscou et la défense des valeurs traditionnelles, promettant de faire d'Erevan un petit Dubaï.

En face, Pachinian prône une Arménie tournée vers ses frontières actuelles, la normalisation avec la Turquie et un rapprochement avec l'Union européenne, symbolisé par le premier sommet UE-Arménie à Erevan en mai. Cette orientation a provoqué des représailles économiques russes, avec la restriction des importations de fleurs, de vins et de fruits et légumes arméniens.

L'Union européenne a annoncé son soutien pour aider l'Arménie à résister aux crises et à lutter contre la désinformation électorale, alors que les élections doivent se tenir dans un mois. La polarisation est palpable, entre partisans d'un alignement historique sur Moscou et ceux qui voient dans l'Europe une opportunité de renforcer la souveraineté nationale.

Le rassemblement de Pachinian a rassemblé des familles nombreuses, comme Gayane Shabunts venue avec son fils, tandis que les meetings d'Arménie forte attirent une jeunesse inquiète de l'avenir du pays. Le débat sur un référendum d'adhésion à l'UE est également présent, mais le Premier ministre a écarté l'idée d'une consultation immédiate, préférant des étapes progressives.

Le scrutin du 7 juin s'annonce comme un test pour la démocratie arménienne, sous la double pression des ambitions de Vladimir Poutine et des aspirations européennes d'une partie de la population





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