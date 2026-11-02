Élections israéliennes : Eisenkot tente de former une coalition face à Netanyahu

Gadi Eisenkot et Benjamin Netanyahu s'affrontent pour former un gouvernement après des législatives sans majorité. Point sur les négociations, les alliances arabes et les délais constitutionnels.

Le bloc d'opposition israélien dirigé par Gadi Eisenkot se réunit à Herzliya mardi pour coordonner sa stratégie en vue de la formation du gouvernement. Cette rencontre intervient juste après les élections législatives du 27 octobre, qui n'ont permis à aucune coalition de dégager de majorité absolue à la Knesset. Le sortant Benjamin Netanyahu appelle de son côté à une large coalition excluant les partis arabes, créant une impasse politique majeure pour le pays.

Stratégie du bloc Eisenkot et rôle des partis arabes

Gadi Eisenkot espère rallier suffisamment de forces politiques pour présenter son nom au président Isaac Herzog lors des consultations qui débutent mercredi. Le principal défi pour son bloc réside dans l'intégration des listes arabes, Raam et la Liste Unifiée, qui ont obtenu un record de 19 sièges sur les 120 que compte le Parlement israélien. Cette question divise profondément les membres de l'opposition, certains y voyant une nécessité pour atteindre la barre des 61 sièges, tandis que d'autres y sont farouchement opposés.

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Au sein du mouvement Yashar d'Eisenkot, la position reste floue, semblant écarter une alliance directe sans la condamner explicitement. Yaïr Golan, dirigeant de la faction de gauche du bloc, se prononce en faveur d'une coalition incluant ces partis arabes. En revanche, Avigdor Liberman, leader de la droite au sein de l'opposition, s'oppose radicalement à cette perspective. Le parti Ensemble, autre composante centre droit du bloc, n'a pas clarifié sa position à ce jour.

Positionnement de Benjamin Netanyahu et du Likoud

Le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu revendique la légitimité de diriger la prochaine coalition gouvernementale, s'appuyant sur les 53 sièges obtenus par sa coalition. Il a déclaré sur le canal Telegram du Likoud qu'il souhaite établir un gouvernement élargi avec tous les partis ne soutenant pas le terrorisme. Il insiste sur le fait que l'opinion publique israélienne refuse un gouvernement dépendant de Raam et de la Liste Unifiée, les qualifiant de menaces pour la survie de l'État juif.

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Netanyahu accuse ces formations de nier l'existence de l'État juif et de soutenir le terrorisme, une rhétorique utilisée tout au long de sa campagne. Ses alliés d'extrême droite, Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir, devraient proposer son nom sans surprise. De même, le parti ultra-orthodoxe Shass semble devoir soutenir le sortant selon les informations de la presse. La position de l'autre parti ultra-orthodoxe reste cependant incertaine.

Déroulement des consultations présidentielles et scénarios

Le président Isaac Herzog entamera ses consultations entre mercredi après-midi et jeudi soir, en commençant par les partis ayant obtenu le moins de sièges. Selon la pratique constitutionnelle en Israël, il doit confier la tâche de former un gouvernement à la personnalité la plus recommandée, ce qui place actuellement Gadi Eisenkot en position de favori en raison du soutien de 48 députés. Herzog dispose en principe jusqu'au 11 novembre pour désigner le candidat officiel.

Le candidat désigné dispose ensuite de 28 jours pour former une coalition susceptible de recevoir la confiance de la Knesset. Ce délai est extensible de 14 jours supplémentaires en cas de besoin. Si cette première tentative échoue, le président peut confier le mandat à un autre candidat pour une nouvelle période de 28 jours. Une impasse totale conduirait à la remise du mandat au Parlement pour tenter de rassembler 61 députés.

Conséquences politiques et prochaines étapes

Si la solution de dernière chance de la Knesset échoue, le Parlement sera dissous et un nouveau scrutin devra être organisé sous 90 jours. Cette perspective d'élections anticipées inquiète les observateurs politiques qui redoutent une instabilité prolongée pour l'État hébreu. Les dirigeants des partis arabes ont confirmé leur soutien potentiel à Gadi Eisenkot, bien que leurs positions sur la définition de l'État juif varient entre reconnaissance et rejet.

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La formation du prochain gouvernement israélien déterminera la trajectoire politique du pays pour les années à venir. Que ce soit une coalition élargie sous Eisenkot ou une alliance dirigée par Netanyahu, chaque scénario implique des compromis complexes avec des partenaires aux visions divergentes sur la sécurité, les territoires et la place des minorités dans la société israélienne.