Les législatives espagnoles du 15 novembre 2026 sont marquées par la montée du couple Vox-PP, aggravée par la crise du logement et les tensions migratoires.

Les Espagnols sont appelés aux urnes ce dimanche pour renouveler leur Parlement national, un scrutin qui pourrait voir le retour au pouvoir de la droite conservatrice et de l'extrême droite. Cette échéance électorale cruciale intervient dans un contexte de profonde division sociale, où la crise du logement et l'immigration dominent le débat public. Plus de trente-neuf millions d'électeurs sont convoqués, face à un paysage politique marqué par une alternance potentielle entre le gouvernement socialiste actuel et une coalition entre le Parti Populaire et Vox.

La dynamique électorale du couple PP et Vox

Les législatives de ce dimanche 15 novembre 2026 constituent un test majeur pour la droite espagnole, qui tente de reconquérir l'État grâce à une alliance stratégique entre le Parti Populaire et le parti Vox. Cette configuration politique suscite autant d'espoirs chez ses supporters que des craintes parmi ses opposants, reflétant une société espagnole profondément clivée. Les résultats des élections régionales de 2024 avaient déjà signalé cette tendance, notamment dans les quartiers favorisés de Barcelone où ces formations ont réalisé d'excellents scores.

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La crise du logement au cœur des luttes sociales

La question du logement occupe une place centrale dans les préoccupations des citoyens, comme en témoignent les manifestations syndicales organisées le 11 novembre 2026 à Barcelone. Dans le quartier du Raval, épicentre de cette crise, l'association culturelle autogérée El Lokal a failli perdre ses locaux il y a trois ans lorsque le fonds d'investissement acquéreur a refusé de renouveler le bail. Iñaki Garcia, fondateur de l'association et résident du quartier depuis cinquante ans, explique que la mobilisation collective des habitants a permis de racheter le lieu, préservant ainsi un espace vital.

Iñaki Garcia dénonce l'inefficacité des mesures gouvernementales actuelles face à l'explosion des loyers. Il observe que la densité démographique augmente drastiquement dans les espaces réduits, avec plusieurs familles cohabitant désormais dans des logements autrefois occupés par une seule unité. Les lois votées par le gouvernement ne parviennent pas à enrayer cette pression, poussant de nombreux électeurs désabusés vers l'abstention, comme en témoignent les cinquante-sept pour cent d'abstentionnistes enregistrés lors des élections régionales de 2024 dans ce même district.

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Les inquiétudes des propriétaires face aux squats

À l'opposé du Raval, le district de Sarria-Sant Gervasi, l'un des plus aisés de la ville, révèle une autre facette du conflit immobilier. C'est ici que le Parti Populaire et Vox ont enregistré leurs meilleurs scores lors des régionales 2024, respectivement avec vingt-six pour cent et huit pour cent des voix. Rosamaria, une retraitée de soixante-dix-sept ans propriétaire de plusieurs biens, illustre cette colère croissante envers le gouvernement de Pedro Sánchez.

Rosamaria affirme que son appartement a été squatté pendant quatre ans, lui entraînant une perte financière estimée à quarante mille euros. Cette expérience négative la conduit à soutenir fermement les propositions du Parti Populaire, qui incluent des expulsions sous quarante-huit heures et des exonations fiscales pour les propriétaires face aux factures énergétiques. Elle accuse Pedro Sánchez d'avoir divisé le pays et de diaboliser la droite, qualifiant ses opposants de fascistes, une rhétorique qu'elle rejette vigoureusement.

L'immigration comme catalyseur des tensions identitaires

Outre le logement, le sujet de l'immigration s'impose comme un thème majeur du scrutin, surtout après les arrivées massives observées à Ceuta en juillet et aux Canaries récemment. La population d'origine immigrée en Espagne a augmenté de plus de deux millions cent mille personnes entre 2021 et début 2025. Les sondages indiquent que trente-cinq pour cent des Espagnols citent cette question comme l'un des deux principaux problèmes du pays.

Rosamaria exprime une inquiétude profonde concernant l'impact démographique et économique de ces arrivées, estimant que les ressources de l'État bénéficient davantage aux nouveaux arrivants qu'aux Espagnols en difficulté. Ces sentiments contribuent à créer un climat de tension qui influence directement les intentions de vote, poussant certains électeurs vers des solutions radicales offertes par Vox. Le politicien et essayiste Brice Soccol note que le vote de dimanche enverra également un message politique significatif à la France voisine.

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L'abstention et la peur de l'extrême droite

Malgré la mobilisation de certains, une grande partie de la population reste sceptique ou résignée face à cette offre politique. Silvestre, cadre dans le commerce international, déclare qu'il votera pour le diable plutôt que de voir une coalition PP-Vox arriver au pouvoir. Cette crainte est partagée par de nombreux habitants du Raval qui redoutent un durcissement des conditions de vie dans des domaines tels que la santé et l'éducation.

Le bilan économique du gouvernement de Pedro Sánchez, marqué par un rebond de croissance spectaculaire mais terni par une forte inflation et des inégalités supérieures à la moyenne européenne, ne suffit pas à rassurer l'ensemble de l'électorat. Les législatives de ce 15 novembre 2026 pourraient donc redéfinir l'équilibre des forces politiques en Espagne, avec des conséquences potentielles durables sur la cohésion sociale et la gestion des crises structurelles que traverse le pays.