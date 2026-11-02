Élections de mi-mandat aux États-Unis le 3 novembre : enjeux du scrutin

Les élections de mi-mandat aux États-Unis se tiendront le 3 novembre : 435 sièges de la Chambre et 35 du Sénat sont en jeu, à mi-parcours de Donald Trump.

Les élections de mi-mandat aux États-Unis se tiendront mardi 3 novembre. Ce jour-là, entre 175 et 200 millions de citoyens américains sont attendus aux urnes pour renouveler les 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat.

Ce scrutin intervient à mi-parcours du mandat de Donald Trump, dont le Parti républicain contrôle actuellement les deux chambres du Congrès. Les républicains détiennent 218 sièges contre 214 pour les démocrates à la Chambre des représentants, ainsi que 53 des 100 sièges au Sénat.

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Enjeux d'une perte de majorité pour le président

Si le président en exercice perd la majorité à la Chambre des représentants, l'adoption des lois et du budget pourrait se compliquer pour les deux années restantes de son mandat. Au Sénat, il pourrait aussi peiner à faire confirmer ses nominations, comme celles des juges.

Le scrutin pèsera donc directement sur la capacité du pouvoir exécutif à faire adopter ses textes par le Congrès. C'est pour cette raison que ces midterms suscitent une attention particulière à Washington comme dans l'opinion.

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Une tendance historique défavorable au parti du président

Depuis près d'un siècle, le parti du président perd souvent des sièges au Congrès lors des élections de mi-mandat : cela a été le cas à l'issue de 20 des 22 derniers scrutins. Placées à égale distance entre deux élections présidentielles, ces consultations peuvent passer pour un indicateur de la couleur politique du prochain locataire de la Maison-Blanche.

D'ailleurs, quatre des cinq dernières élections de mi-mandat ont été remportées par le parti qui a ensuite conquis la présidence. Cette régularité nourrit les analyses, même si elle ne constitue pas une règle absolue.

En 2006, le président républicain George W. Bush voit la majorité du Congrès revenir aux démocrates. Deux ans plus tard, leur candidat est élu à la présidence. La situation ne se reproduit pas en 2010, année durant laquelle les républicains reprennent la Chambre des représentants. En 2012 pourtant, le président démocrate sortant est de nouveau élu à la tête du pays.

À la moitié du second mandat de Barack Obama, les démocrates perdent l'avantage au Sénat. Deux ans plus tard, Donald Trump, candidat républicain, devient effectivement chef d'État. La situation s'inverse en 2018, lorsque les midterms donnent la majorité aux démocrates à la Chambre des représentants. En 2020, le démocrate Joe Biden s'impose à la présidentielle.

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Les midterms de 2022, un scénario nuancé

En 2022, le scénario se répète, mais avec davantage de nuance. Les républicains reprennent la Chambre des représentants, et Donald Trump remporte la présidentielle en 2024. Toutefois, la fameuse vague rouge, c'est-à-dire républicaine, qui annonçait une victoire écrasante n'a pas eu lieu.

Loin des scrutins précédents, qui faisaient changer de camp des dizaines de sièges, les républicains n'en gagnent que neuf. Surtout, les deux chambres vont d'ordinaire dans le même sens, or les démocrates gagnent en revanche un siège au Sénat.

Perspectives pour la présidentielle de 2028

Ces élections de 2026 ne prédiront donc pas forcément le résultat de la présidentielle de 2028. Mais comme elles interviennent en plein mandat, les midterms serviront cette fois encore de référendum pour ou contre le président.

Ce scrutin se déroule au moment où Donald Trump voit son étoile pâlir dans l'opinion américaine. Le résultat du 3 novembre dira dans quelle mesure cette tendance se confirme dans les urnes.