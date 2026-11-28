Jess Wilson et le Parti libéral remportent l'État australien de Victoria, mettant fin à douze ans de règne travailliste. Un revers pour Anthony Albanese.

Les conservateurs ont largement remporté, samedi, l'élection dans l'État de Victoria, en Australie, selon les projections du média ABC. Cette victoire constitue un revers pour le Premier ministre Anthony Albanese, dont le Parti travailliste contrôlait cet État depuis plus d'une dizaine d'années. La cheffe du Parti libéral, qui se situe au centre droit, Jess Wilson, députée de 36 ans, a remporté le scrutin selon ABC.

Cette élection, particulièrement scrutée à l'échelle nationale, met fin à un règne travailliste de douze ans dans cet État du sud-est du pays, où se trouve Melbourne, deuxième plus grande ville d'Australie. La victoire de Jess Wilson intervient alors qu'elle était donnée gagnante dans les sondages cette semaine.

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Jess Wilson prend la tête de l'État de Victoria

Jess Wilson, du Parti libéral, devient la première femme à diriger l'État de Victoria, selon les informations rapportées par ABC. Elle a promis de rétablir la discipline budgétaire dans cet État, qu'elle décrit comme lourdement endetté.

Le scrutin confirme une tendance plus large. Le Parti travailliste perd du terrain dans les enquêtes d'opinion, sur fond de baisse du pouvoir d'achat des électeurs, selon les éléments publiés dans le cadre de cette élection.

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Ben Carroll reconnaît la défaite travailliste

Le sortant travailliste Ben Carroll a concédé sa défaite quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. Il a déclaré que le gouvernement travailliste dont il faisait partie était le plus long de l'histoire du Victoria.

Cette défaite dans un État considéré comme stratégique risque d'accentuer la pression sur Anthony Albanese, qui se trouve à la moitié de son deuxième mandat de Premier ministre. Le Parti travailliste national doit désormais mesurer l'impact de ce revers local sur sa position à Canberra.

One Nation vise un rôle décisif au Parlement

Le parti d'extrême droite One Nation espère obtenir suffisamment de sièges locaux pour peser dans la constitution du prochain gouvernement du Victoria. La présidente du parti anti-immigration, Pauline Hanson, a affirmé à la presse, aux côtés de Warren Pickering, dirigeant de One Nation dans le Victoria, que les travaillistes étaient finis dans cet État.

One Nation s'est hissé parmi les partis politiques les plus populaires du pays en capitalisant sur un profond mécontentement. Le parti comptait sur l'obtention de sièges lors de ce scrutin, dont le résultat final dépendra du nombre d'élus qu'il parviendra à faire entrer dans l'assemblée de l'État.