Elections Consulars: Importance and Political Strategies

The article discusses the upcoming elections in France, known as the consular elections, which are scheduled for May 22-27 and May 30-31. These elections are significant for political parties due to the upcoming presidential and senatorial elections. The article highlights the strategic importance of these elections for parties like the RN, LFI, and Horizons, who view them as an opportunity to strengthen their presence and influence. It also mentions the appearances and video messages of political figures like Marine Le Pen and Edouard Philippe, who use these elections to position themselves for the presidential election.

Les élections consulaires, peu suivies, prennent de l'importance cette année pour les partis politiques en raison des élections sénatoriales et présidentielles à venir. Les partis comme le RN, LFI et Horizons voient ces élections comme une opportunité stratégique pour renforcer leur présence et influence.

Des figures politiques, dont Marine Le Pen et Edouard Philippe, utilisent ces élections pour se positionner en vue de la présidentielle, multipliant les apparitions et messages vidéo. Ce résumé, suggéré par une intelligence artificielle à partir de l'article du journaliste, a été réécrit et édité par la rédaction. Les élections consulaires, ça vous parle ? Pas de panique si la réponse est non, vous n’êtes probablement pas seul.

Instaurées en 2014, ces élections locales réservées aux expatriés français passent habituellement assez inaperçues et suscitent peu d'attrait, y compris auprès des électeurs. Mais cette année, du 22 au 27 mai par internet ou dans les urnes les 30 et 31 mai, près d'1,8 million d'électeurs sont appelés à élire pour six ans dans 130 circonscriptions à travers le monde 433 conseillers et 77 délégués qui siégeront au sein des 'présents dans chaque ambassade et consulat.

Ces élus se prononcent sur des demandes de bourses scolaires, de subventions aux associations et élisent notamment les 12 sénateurs des Français de l'étranger, dont la moitié sera renouvelée en septembre. Le scrutin est généralement peu suivi : en 2014, seulement 7 % des inscrits s'étaient déplacés ; ils étaient à peine 15 % lors du dernier scrutin en 2021. Mais cette année, deux échéances électorales donnent à ces élections un intérêt particulier pour les partis.

Il y a d'abord les élections sénatoriales prévues en septembre où LFI, peu voire pas représentés à ce jour à la Chambre Haute, espèrent constituer un groupe ou au moins faire élire quelques élus. Pour d'autres, comme le parti, les élections consulaires sont, avec les municipales, l'occasion de faire le groupe pour peser avec ou contre (selon l'état des relations à l'issue de la campagne présidentielle) le groupe Les Républicains.

Surtout, à un an d'un scrutin présidentiel où la désunion guette tous les camps, explique à l'AFP l'entourage de Marine Tondelier. La candidate écologiste s'est rendue ces dernières semaines à Londres, Bruxelles et Madrid.

C'est 'En votant pour les listes consulaires de la France insoumise, vous allez aussi donner de la force à la France insoumise dans la préparation des élections présidentielle et législatives qui vont avoir lieu l'année prochaine ', insiste ainsi Manuel Bompard dans une vidéo publiée le 22 mai. Le coordinateur national du mouvement s'est même déplacé à Londres pour tenir une réunion électorale.

Dans un format vidéo similaire, Marine Le Pen et Edouard Philippe ont eux aussi glissé quelques allusions à leur candidature, déclarée pour l'un et suspendue à la décision des juges pour l'autre. À votre retour, 'vous souhaiterez certainement ne pas retrouver un pays défiguré par l'insécurité, un pays où notre système de santé ou d'éducation sera profondément affaibli, un pays dans la fragilité budgétaire' Même l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui songe fortement à être candidat, y va aussi de sa vidéo, 'aux listes progressistes' qui porte un projet 'écologiste, résolument tourné vers l'avenir'.

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