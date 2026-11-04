Élections américaines : les démocrates triomphent et reprennent le Congrès

Les démocrates remportent la Chambre et le Sénat, infligeant une défaite majeure aux républicains de Donald Trump lors des mi-mandats.

Deux ans après son retour à la Maison Blanche, Donald Trump subit mardi un revers électoral majeur face aux électeurs américains. Les projections indiquent que les démocrates ont repris le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat. Ce résultat constitue un désaveu cinglant pour le président et son parti.

Contrôle total du Congrès par les démocrates

Les démocrates ont pris mardi le contrôle des deux chambres du Congrès selon les projections médiatiques. Cette victoire inflige une défaite cuisante aux républicains du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat. Après s'être emparés plus tôt de la Chambre des représentants, les démocrates ont remporté des sièges de sénateurs dans plusieurs bastions républicains comme le Kansas et le Texas. Ils pourront ainsi considérablement restreindre les pouvoirs du président américain pour la fin de son mandat.

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Victoires surprises dans les États républicains

Le démocrate James Talarico a été élu mardi sénateur du Texas, réalisant un exploit historique. Il met fin à plus de trois décennies de domination républicaine dans cet État en s'imposant face à l'ultraconservateur Ken Paxton. Dans l'Iowa, Josh Turek, ancien athlète paralympique, a également été élu sénateur. Il a devancé la républicaine Ashley Hinson dans un État qui avait voté pour Donald Trump par plus de 10 points d'avance en 2024.

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Réactions et analyses politiques immédiates

Donald Trump a jugé que la guerre en Iran était en partie responsable de la défaite de son parti lors d'un entretien avec Fox News. Le président américain a aussi estimé que ses opposants démocrates avaient fait du bon travail. Refusant d'endosser la responsabilité, il a affirmé sur Truth Social que les républicains auraient largement gagné s'il avait figuré sur les bulletins. Hakeem Jeffries, chef des députés démocrates, s'est réjoui de la déroute des extrémistes Maga.

Engagements futurs et conséquences législatives

Hakeem Jeffries s'est engagé à utiliser la majorité pour poursuivre les responsables politiques accusés de corruption. Il déclare vouloir demander des comptes à ceux qui ont infligé une corruption sans précédent au pays. Cette dynamique politique pourrait transformer le paysage législatif américain. Les nouveaux élus devront désormais naviguer entre leurs promesses de campagne et les réalités du pouvoir exécutif face à un président contesté.