Élections américaines : les démocrates gagnent et le dollar chute

Les démocrates remportent des victoires clés au Sénat lors des mi-mandats, provoquant une chute du dollar et une tension à la Maison-Blanche face à Donald Trump.

La soirée électorale aux États-Unis a marqué un tournant décisif pour l'équilibre politique national, avec des gains significatifs pour le Parti démocrate qui renforcent les perspectives de blocages législatifs. Cette dynamique défavorable aux républicains a immédiatement impacté les marchés financiers, entraînant une baisse du billet vert face aux principales devises mondiales. La tension est palpable à la Maison-Blanche, où la direction tente de minimiser les responsabilités de Donald Trump dans ces résultats décevants.

Stratégie de défense de Donald Trump

Un responsable proche de la présidence a qualifié l'ambiance à la Maison-Blanche d'attitude de défi, cherchant activement à exonérer Donald Trump de toute responsabilité directe face à cette défaite annoncée. Selon ce conseiller, le président sortant n'était pas présent sur les bulletins de vote, un facteur qu'il juge déterminant puisque les électeurs de Trump voteraient systématiquement lorsqu'il figure bien sur les listes. Il a également attribué les mauvais résultats à la qualité jugée insuffisante des candidats républicains proposés par son camp.

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Cette interprétation contraste fortement avec les actions menées par Donald Trump lui-même. Le président avait explicitement appelé les citoyens à faire comme si son nom figurait sur les bulletins lors de ces élections législatives. Il a exercé une influence majeure sur la sélection des colistiers républicains, contredisant ainsi l'idée d'une absence de contrôle sur la campagne. Malgré ces efforts, le résultat final reflète un rejet massif par le corps électoral.

Victoires majeures des Démocrates

Le sénateur démocrate Jon Ossof a déclaré mardi soir que le peuple américain avait rejeté la corruption et l'incompétence attribuées à Donald J. Trump. Aisément réélu en Géorgie, cet homme politique montant du parti démocrate a qualifié les victoires de son camp d'écrasantes et décisives pour ces élections de mi-mandat. Ses succès s'ajoutent à ceux d'autres figures clés qui consolident la position de leur parti.

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En Caroline du Nord, l'ancien gouverneur Roy Cooper a battu le républicain Michael Whatley, soutenu personnellement par Donald Trump. Cette victoire permet aux démocrates de reprendre un siège crucial au Sénat. Dans le New Hampshire, Chris Pappas a remporté l'élection face à John E. Sununu, ce dernier reconnaissant sa défaite après avoir félicité son adversaire. En Virginie, Mark Warner décroche un quatrième mandat en battant Bert Mizusawa, tandis que Chris Coons, Ed Markey, Cory Booker et Jack Reed conservent leurs sièges respectifs dans leurs États.

Tensions politiques et réactions immédiates

La tension monte considérablement pour Donald Trump alors qu'il suit la soirée électorale depuis la Maison-Blanche. En peu de temps, il a publié trois messages agressifs sur son réseau Truth Social visant Fox News, la chaîne préférée des conservateurs américains. Il a critiqué une intervenante de plateau, qualifiée de bête comme ses pieds, et a attaqué les sondages de la chaîne qui reflètent le mécontentement général envers son bilan. Il accuse explicitement la chaîne d'être contre lui.

L'ambiance au sein de l'exécutif reste tendue, illustrée par une polémique autour de Cheesecake Factory. Les collaborateurs suivant les résultats ont commandé un repas auprès de cette chaîne, récemment visée par une pique de Barack Obama qui avait comparé les transformations de la Maison-Blanche à un décor où Saddam Hussein aurait ouvert un restaurant de cette enseigne. Cet incident mineur souligne le climat de stress et de recherche de divertissement dans un moment de crise politique interne.

Impact économique et situation en Floride

Les premiers résultats pointent vers des gains durables du Parti démocrate, créant une incertitude juridique et politique qui pèse sur l'économie. Vers 3 heures, le dollar perdait 0,65 % face à la monnaie japonaise à 157,65 yens, et 0,41 % face à l'euro, coté à 1,1215 dollars pour un euro. Les marchés boursiers internationaux réagissent également négativement, avec l'indice Nikkei à Tokyo abandonnant près de 3 % et le Kospi à Séoul lâchant 1,39 %.

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La situation reste extrêmement serrée en Floride, État traditionnellement républicain. Après le dépouillement de plus de 80 % des bulletins, la sénatrice sortante Ashley Moody se maintient devant la candidate démocrate Angie Nixon, mais l'écart est trop faible pour désigner un vainqueur clair. Une victoire démocrate dans cet État représenterait un véritable séisme politique, modifiant durablement l'équilibre des forces dans le Sud américain.