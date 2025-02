Élections à la Chambre d’agriculture dans les Landes : 704 plis électoraux non distribués, une seule réclamation déposée

Les élections à la Chambre d'agriculture dans les Landes ont connu une participation élevée, mais 704 plis électoraux n'ont pas été distribués. La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs restent majoritaires, mais la Coordination rurale a fait des progrès significatifs. Une seule réclamation a été déposée par la CGT concernant le collège 3A.

Landes : Les élections à la Chambre d'agriculture ont connu un taux de participation élevé, avec 704 plis électoraux non distribués sur un total de 24 982 inscrits dans le département. Cette problématique a été soulevée par certains syndicats, notamment le Modef, avant même la clôture des votes. La préfecture des Landes a précisé que 2,8 % du corps électoral a été affecté par cette non-distribution.

Cependant, la participation a été la plus élevée dans le collège 1, réservé aux chefs d'exploitation, avec un taux de 52 % et seulement 0,8 % des plis non distribués. Ce collège, déterminant pour l'orientation de la Chambre d'agriculture, compte 18 sièges sur 33. Malgré ce hic dans la distribution des bulletins, les résultats des élections ont confirmé la domination de la FDSEA et des Jeunes Agriculteurs. La Coordination rurale a également fait des progrès importants, passant de 12 à 28 % des voix et triplant le nombre de ses élus. Elle est devenue un acteur politique incontournable qui souhaite jouer un rôle actif dans les décisions quotidiennes. Conformément à la législation, les plis électoraux non distribués, contenant les bulletins et les professions de foi, ont été conservés par la commission de vote. La préfecture précise qu'ils seront conservés jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations. À ce jour, une seule réclamation a été déposée par la CGT concernant le collège 3A, celui réservé aux salariés de la production agricole. La CGT a remporté deux des trois sièges mis en jeu, tandis que le dernier a été attribué à la CFDT. Chaque électeur avait jusqu'au 11 février pour contester les opérations électorales de son département devant le tribunal administratif compétent. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois pour statuer et un appel peut être porté devant la Cour administrative d'appel, voire en cassation devant le Conseil d’État





