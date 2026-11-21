Dominique de Villepin porte à 39 le nombre de candidats à la présidentielle 2027. Focus sur les profils, les enjeux et la stratégie des instituts de sondage face à cette pluralité de candidats.

Cinq mois avant le premier tour de la présidentielle de 2027, la liste des candidats a connu une nouvelle extension significative. Le vendredi 20 novembre, Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, a officialisé sa candidature. Cette annonce porte le nombre total de personnalités ayant déposé leurs parrainages ou fait part de leur intention de se présenter à la fonction présidentielle à 39.

Développement de la candidature de Villepin

Dominique de Villepin, âgé de 73 ans, se présente comme une figure de l'alternative politique face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Bien que les enquêtes d'opinion récentes lui accordent une cote de popularité élevée parmi les personnalités politiques françaises, son objectif stratégique consiste à transformer ce capital de sympathie en voix concrètes lors du scrutin.

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Avant son entrée officielle dans la course, les indicateurs de soutien pour Dominique de Villepin variaient entre 1 et 3 %. Son arrivée modifie la donne sur le paysage politique en s'ajoutant à une quarantaine d'autres aspirants à l'Élysée. Cette densité de candidats pose des défis méthodologiques aux instituts de sondage qui doivent adapter leurs grilles de lecture.

Stratégie des instituts de sondage

L'afflux de candidats contraint les organismes de sondage à effectuer des arbitrages pour établir des tendances fiables des intentions de vote. Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Toluna Harris Interactive, précise à RTL que les instituts privilégient la mesure de personnalités susceptibles de rassembler les 500 signatures nécessaires et de mener une campagne complète.

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Des débats internes ont eu lieu concernant la participation de figures comme Teddy Riner. Les sondeurs choisissent ainsi de concentrer leurs tests sur les acteurs politiques ayant les plus fortes probabilités d'atteindre l'étape finale, laissant de côté les candidats purement symboliques ou sans réelle envergure électoraliste.

Profils variés et société civile

Sur les 39 candidats, de nombreux profils issus de la société civile méritent attention. On retrouve Augustin Billetdoux, ancien conseiller d'un député écologiste, Joël Chevé, masseur-kinésithérapeute de 35 ans, Christian Collovati, ancien officier de la Marine de 59 ans, et Jean-François Legendre, ancien chef d'entreprise de 70 ans.

La liste inclut également Benoît Mathieu, Manolo Mlekuz, militant de gauche de 20 ans, Erwan Rohou, ingénieur de 57 ans, et Serge Tinland, cadre dans l'aéronautique de 64 ans. Par ailleurs, Juan Branco, avocat de 37 ans dont le procès a été renvoyé par le parquet de Paris à l'été 2026, s'est lancé en décembre 2025 avec son mouvement Les Ruches.

Analyse des tendances politiques nationales

La campagne 2027 voit la réapparition de figures familières des scrutins précédents. François Asselineau est de nouveau candidat, après avoir recueilli moins de 1 % des voix en 2017 et échoué à obtenir les 500 parrainages en 2012 et 2022. Clara Egger, représentant le collectif Espoir RIC, se présente également pour une nouvelle fois depuis 2022.

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À l'extrême droite, Marine Le Pen arrive en tête des intentions de vote avec 37 % selon les dernières sondages. Elle affronte Florian Philippot, ancien vice-président du Front national qui n'avait pas franchi le cap des parrainages en 2022. À droite, Bruno Retailleau représente Les Républicains, tandis que David Lisnard, maire de Cannes, se présente sous les couleurs de Nouvelle Énergie.