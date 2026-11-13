Bruno Le Maire se prononce sur la présidentielle, défend Christine Lagarde et dénonce le salaire médian. Point de vue des candidats et tensions au salon Made in France.

Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Économie et de la Souveraineté, a exprimé son soutien sans équivoque à Christine Lagarde pour la direction du pays. Il considère que la candidate possède les qualités nécessaires pour diriger la France, qualifiant cette capacité d'incontestable. Dans le même temps, il a abordé d'autres enjeux majeurs comme la primaire à droite et son propre rôle dans la course présidentielle.

Le Maire critique le salaire médian et se prononce sur les candidats

Bruno Le Maire n'a pas hésité à qualifier le salaire médian en France d'une honte sociale. Il souhaite une augmentation drastique de ce niveau de rémunération, proposant de le doubler pour améliorer les conditions de vie des Français. Concernant sa propre candidature, il a confirmé qu'il n'était pas candidat à l'élection présidentielle, présentant cette absence comme une certitude établie. Il a également jugé la concurrence entre les plusieurs candidats à la primaire de la droite et du centre comme saine, invitant à ne pas s'inquiéter de cette pluralité.

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Sur la scène internationale, l'ancien ministre a salué l'engagement de personnalités comme Teddy Riner. Il a déclaré trouver très bien que des figures publiques s'engagent dans le débat. Cette remarque intervient alors que l'ancien champion de judo est candidat à l'élection présidentielle et commence ses premières étapes de campagne. Le Maire a également évoqué son admiration pour Teddy Riner en tant que sportif, tout en estimant que le champion a été mal conseillé en changeant de camp pour la politique.

Tensions politiques et réactions face aux primaires

La dynamique des primaires a suscité des réactions vives de la part d'autres acteurs politiques. Jad Zahab, porte-parole de Gabriel Attal, a assuré fermement que Monsieur Zemmour n'était pas invité dans cette primaire de la droite et du centre. Cette exclusion précise les contours de la compétition interne. De son côté, Raquel Garrido, ancienne députée de La France Insoumise, a estimé que si Édouard Philippe voulait avoir une chance de se faire entendre, il n'avait pas d'autre choix que de se présenter à cette primaire.

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Les débats ont également été marqués par des interventions de Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National a été accueillie sous quelques huées lors de son passage au salon Made in France à Paris. Malgré cette réception mitigée, elle a formulé une demande claire : elle veut que Jean-Luc Mélenchon demande à ses troupes de laisser les autres candidats faire campagne sans subir d'intimidations. Cette déclaration vise à encadrer les méthodes de campagne dans un contexte politiquement tendu.

Réactions du RN et contexte du salon Made in France

Les incidents lors du salon Made in France ont provoqué des analyses politiques immédiates. Philippe Ballard, député du RN, a analysé la situation en déclarant qu'il adorait Teddy Riner en tant que sportif. Il a ajouté que l'ancien champion avait changé de monde politique et pensait qu'il avait été mal conseillé dans cette transition. Cette critique souligne les divergences au sein de l'échiquier politique droitier sur la gestion des candidatures émergentes.

Teddy Riner, candidat à l'élection présidentielle, a expliqué son besoin d'entendre ce message qu'il avait essayé de faire passer lors de son premier déplacement de campagne. Son entrée dans la course ajoute une dimension inédite au paysage politique français. Les observateurs notent que ces multiples interactions entre candidats confirmés et nouvelles figures montrent une primaire très ouverte et imprévisible. Le climat reste électrique à mesure que la date du scrutin approche.

Enjeux économiques et perspectives d'avenir

Les déclarations de Bruno Le Maire mettent en lumière des préoccupations économiques profondes. La demande de doubler le salaire médian reflète une critique structurale de la situation sociale actuelle. En soutenant Christine Lagarde, il oriente le débat vers des questions de gouvernance et de leadership national. Ces prises de position simultanées dessinent les grandes lignes des clivages qui opposeront les candidats lors de la présidentielle. La campagne s'annonce comme une bataille d'idées sur le modèle économique et social du pays.

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La course aux primaires de la droite et du centre se précise avec des acteurs diversifiés. L'exclusion de certaines figures comme Eric Zemmour a été actée, tandis que d'autres comme Édouard Philippe sont invités à jouer la carte de la primaire. Cette structuration des candidatures prépare le terrain pour un second tour potentiel. Les enjeux économiques, sociaux et géopolitiques restent au cœur des débats. Les citoyens attendent des propositions claires sur le salaire, la souveraineté et la place de la France dans le monde.