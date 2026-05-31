Élection présidentielle en Colombie : la gauche aux commandes face à la droite dure

Les Colombiens élisent leur président dimanche dans un pays marqué par une violence record depuis l'accord de paix de 2016. La gauche, portée par l'héritage de Gustavo Petro, et la droite radicale, promettant la sécurité à tout prix, s'affrontent dans un scrutin serré et crucial pour l'avenir du conflit armé interne.

Les Colombie ns se rendent aux urnes ce dimanche pour élire le prochain président de la République, dans un contexte électoral particulièrement tendu et polarisé. Le pays sud-américain, qui endure la pire recrudescence de violence depuis la signature de l'accord de paix avec la guérilla des Farc en 2016, doit choisir entre poursuivre la voie des négociations prônée par la gauche ou opter pour une approche ferme et sécuritaire défendue par la droite radicale.

Plusieurs dirigeants sociaux ont été assassinés, des civils ont été victimes d'attaques et un candidat à la présidence a été tué, rappelant la persistance du conflit armé interne vieux de six décennies. Le scrutin intervient alors que l'ancien président de gauche Gustavo Petro, premier à avoir occupé ce poste pour la gauche dans l'histoire du pays, ne peut se représenter en raison des limites constitutionnelles.

Cependant, son influence reste prépondérante dans la campagne, comme le note le politologue Yann Basset de l'université du Rosario : la course Tourne largement autour de son héritage et de ses politiques sociales inédites dans l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Sous son mandat, la pauvreté et le chômage ont baissé, le salaire minimum a augmenté et les programmes sociaux se sont élargis, ce qui lui vaut une popularité tenace parmi les classes populaires, bien que son action sécuritaire soit régulièrement dénoncée par l'opposition comme insuffisante face à la violence des groupes armés encore actifs.

Selon les sondages, le sénateur de gauche Ivan Cepeda, 63 ans, philosophe et défenseur historique des droits de l'homme, arrive en tête des intentions de vote pour le premier tour. Fils d'un homme politique communiste assassiné dans les années 1990 et contraint à l'exil dans son enfance, il a fait de la défense des victimes du conflit, des communautés indigènes et des paysans le cœur de son programme.

Il promet de poursuivre les réformes sociales entamées et de relancer les négociations de paix avec les nombreux groupes armés qui se sont substitués aux Farc, notamment des dissidences, des ex-paramilitaires et des cartels de la drogue. Son principal adversaire est Abelardo de la Espriella, un avocat millionnaire de 47 ans autoproclamé "Le Tigre", qui se présente comme un entrepreneur apolitique hors du système traditionnel. Il appelle à "étriper la gauche" et vise la classe moyenne travailleuse.

Son programme prévoit la construction de dix méga-prisons, une réduction de 40 % de la taille de l'État, et des bombardements aériens contre les campements de trafiquants, dans un pays qui reste le premier producteur mondial de cocaïne. Il affiche son admiration pour des leaders populistes de droite comme Donald Trump, Nayib Bukele et Javier Milei. Une troisième candidate, Paloma Valencia, sénatrice de 50 ans soutenue par l'ancien président conservateur Álvaro Uribe (2002-2010), complète le trio de tête.

Elle prône un recours accru aux forces de l'ordre et jure de "mettre fin à la paix totale pour imposer la sécurité totale", rejetant ainsi l'approche négociatrice. Le Conseil national électoral (CNE) a tenu à rassurer sur la capacité à organiser le scrutin malgré le climat de violence, rappelant que les groupes criminels ont souvent l'habitude de décréter des cessez-le-feu unilatéraux avant les élections pour permettre leur déroulement.

Les bureaux de vote ouvriront de 08h00 à 16h00 heure locale, et les résultats sont attendus dans la soirée. Dans les régions sous influence des guérillas et du narcotrafic, comme la zone de Suarez dans le sud-ouest, les habitants expriment leur angoisse et leur espoir d'un changement.

"Nous sommes très nerveux, nous avons besoin de tranquillité, de paix", confie ainsi María Eugenia Motato, une femme au foyer de 57 ans. L'élection risque d'être serrée et pourrait départager des candidats aux positions antagonistes : Cepeda privilégiant la justice sociale et la négociation, de la Espriella et Valencia misant sur la répression et la force. Le choix des Colombiens déterminera également l'orientation des relations avec Washington, après les tensions qu'avait connues Gustavo Petro avec l'administration Trump.

Le pays se trouve à la croisée des chemins, entre la poursuite d'une transformation sociale progressive et un virage sécuritaire dur, alors que le conflit armé n'a jamais vraiment cessé et que les assassinats de leaders sociaux se poursuivent à un rythme alarmant, entachant le bilan du sortant





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