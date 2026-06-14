El Niño : entre signaux prometteurs et incertitudes persistantes selon les experts

Bien que les indicateurs océaniques pointent vers un possible retour d'El Niño, les météorologues rappellent que les prévisions au printemps sont intrinsèquement limitées. Le développement d'un épisode fort dépendra de l'établissement d'une rétroaction océan-atmosphère, un mécanisme qui n'est jamais garanti malgré la présence d'eaux chaudes sous la surface. L'analyse des cycles précédents montre que des signaux précoces n'ont pas toujours conduit aux scénarios les plus extrêmes.

Les signaux semblent converger : le Pacifique tropical se réchauffe le long de l'équateur, et les modèles climatiques indiquent des probabilités accrues de voir un épisode El Niño apparaître puis potentiellement se renforcer au cours de l'année.

À l'heure actuelle, un réservoir exceptionnellement important d'eau chaude se trouve sous la surface dans le Pacifique equatorial oriental. En théorie, cette chaleur océanique constitue un signal fiable du développement d'un épisode El Niño. En pratique, la suite dépend largement du comportement de l'atmosphère. Ce réservoir d'eau chaude s'est formé à la suite d'un épisode de vents inhabituels survenu au début de l'année 2026.

Normalement, les alizés du Pacifique soufflent d'est en ouest le long de l'équateur, poussant les eaux chaudes vers l'Asie et laissant remonter des eaux plus fraîches au large de l'Amérique du Sud. Mais en avril, une impulsion d'énergie circulant sous la surface de l'océan vers l'est, le long de l'équateur - une onde de Kelvin de subsidence - a atteint le Pacifique oriental, contribuant à un fort réchauffement des eaux au large de l'Amérique du Sud.

Il y a cependant un piège : pour qu'un épisode El Niño se développe pleinement, l'océan et l'atmosphère doivent entrer dans une boucle de rétroaction. Des eaux de surface plus chaudes affaiblissent les alizés, ce qui déclenche de nouvelles ondes de Kelvin de subsidence qui poussent davantage d'eau chaude vers l'est et renforcent encore le réchauffement.

Toutefois, ce mécanisme ne se met pas en place automatiquement. Il nécessite des épisodes répétés de vents soufflant vers l'est pour entretenir le processus. Tant que cette boucle de rétroaction ne s'est pas installée, le système océan-atmosphère demeure dans une phase imprévisible. Il peut basculer vers un super El Niño ou non.

Le printemps est précisément la période où les prévisions concernant El Niño sont les moins fiables, non pas parce que les scientifiques comprennent mal ce phénomène, mais parce qu'ils en connaissent précisément les limites. Une autre difficulté complique les prévisions : lorsque les modèles détectent un fort réchauffement sous la surface de l'océan, ils peuvent simuler une boucle de rétroaction plus puissante que celle qui se met réellement en place.

Les modèles sont donc susceptibles de donner des prévisions exagérées, voire alarmistes, alors même que le système n'est pas encore véritablement engagé dans la dynamique El Niño. L'histoire le montre : des signaux précoces similaires se sont déjà produits par le passé sans conduire à un El Niño fort. Par exemple, au printemps 2014 et 2016, les modèles prévoyaient dès le milieu de l'année le développement de conditions El Niño marquées.

Dans les deux cas, les configurations de vents attendues ne se sont jamais pleinement matérialisées, et El Niño est resté faible ou est revenu à un état neutre. Les signaux initiaux étaient bien réels, mais la dynamique attendue ne s'est finalement pas enclenchée. L'évolution du phénomène dépendra en grande partie du comportement des vents dans les semaines à venir.

Si les alizés s'affaiblissent de nouveau au bon moment, le système pourrait basculer dans une phase de réchauffement autoentretenue, un mécanisme qui devient ensuite difficile à enrayer. Inversement, si des vents d'ouest persistants se développent, ils seront susceptibles de renforcer El Niño. Au contraire, la seconde moitié du mois devait plutôt être marquée par un épisode de vents soufflant dans la direction opposée. Un mois entier sans activité notable de vents d'est constituerait un frein significatif au réchauffement de l'océan.

D'ici à la mise à jour de la NOAA prévue à la mi-juin, la situation devrait être beaucoup plus claire. La différence entre un El Niño faible et un épisode extrême est loin d'être anodine. Elle peut remodeler les régimes climatiques à l'échelle de la planète et, avec eux, les risques auxquels sont confrontées les populations





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