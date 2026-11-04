Églises et associations de France et du Royaume-Uni dénoncent le réarmement nucléaire

Une coalition interconfessionnelle exige le désarmement nucléaire de la France et du Royaume-Uni, condamnant l'augmentation des arsenaux lors de leur rencontre parisienne en octobre 2026.

Des représentants des organisations chrétiennes et des associations non confessionnelles de France, d'Angleterre, de Galles et d'Écosse se sont réunis à Paris les 21 et 22 octobre 2026. Cette rencontre biennale a servi de cadre à une déclaration commune vigoureuse, marquée par une profonde inquiétude face à la dégradation de la sécurité mondiale. Les signataires, incluant des évêques catholiques britanniques et français, ont exprimé leur détermination à s'opposer à la course aux armements stratégiques qui caractérise la période actuelle.

Gravité de la menace nucléaire mondiale

Les participants ont pris acte de la gravité de la situation mondiale concernant les armes nucléaires. Ils pointent du doigt les menaces d'utilisation actuelles, notamment celles émanant de la Russie pendant la guerre d'agression contre l'Ukraine. Une autre source d'inquiétude majeure réside dans les implications implicites des propos du président Trump à l'encontre de l'Iran. La présence de ces puissances nucléaires dans des conflits régionaux amplifie les risques d'escalade involontaire.

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La situation est aggravée par les risques d'erreurs humaines ou d'accidents techniques. L'irruption de l'intelligence artificielle dans le domaine de la défense constitue un facteur de destabilisation supplémentaire. Les experts réunis craignent une perte de contrôle humain sur les systèmes de décision stratégique. Ces technologies émergentes introduisent une vulnérabilité inédite dans l'équilibre de la terreur qui prévalait jusqu'à présent.

Augmentation des budgets militaires français et britannique

Les organisations déplorent tout particulièrement les décisions prises par la France et le Royaume-Uni d'augmenter le nombre de leurs armes nucléaires. Cette politique s'accompagne d'une hausse significative des dépenses sur le nucléaire militaire. Les budgets doivent ainsi augmenter de 8 % pour la France et de 17 % pour le Royaume-Uni. Cette orientation économique est jugée inacceptable au regard de la situation des finances publiques catastrophique des deux côtés de la Manche.

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Les signataires sont très inquiets de la modification de la doctrine militaire nucléaire de la France et du Royaume-Uni. Ces changements tendent à augmenter la base possible d'utilisation de ces armes de destruction massive. Cette évolution doctrinale réduit la barrière psychologique et politique à leur emploi. Elle va à l'encontre des principes de retenue qui devraient guider les puissances nucléaires démocratiques.

Conséquences environnementales et éthiques

La déclaration met en lumière les conséquences dramatiques à long terme sur la santé et l'environnement des populations autochtones. Ces communautés vivent dans les lieux où la France et le Royaume-Uni ont procédé à des essais d'armes nucléaires pendant plusieurs décennies. Les souffrances causées par ces essais ne sont pas un souvenir lointain mais une réalité persistante. Les signataires dénoncent l'impunité et l'absence de réparation pour ces victimes innocentes.

Sur la base d'une réflexion stratégique, philosophique et éthique, les participants dénoncent cette fuite en avant et la possession même de ces armes. Ils s'appuient sur la doctrine constante de l'Église catholique et les prises de position régulières du Conseil œcuménique des Églises. La possession d'armes nucléaires est qualifiée de menace existentielle sur le devenir de l'humanité. Elle représente un obstacle majeur au traitement sérieux des grands défis contemporains mondiaux.

Appel au désarmement et aux traités internationaux

Les organisations travailleront à ce que la France et le Royaume-Uni deviennent ensemble des moteurs puissants du désarmement nucléaire mondial. Elles sont parties prenantes des traités de Lancaster House signés en novembre 2010. Ces accords organisaient initialement une coopération dans le domaine nucléaire militaire entre les deux nations. Les signataires souhaitent réorienter cette coopération vers des objectifs de paix et de non-prolifération.

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La France et le Royaume-Uni ont le devoir, tant juridique que moral, de réduire leurs arsenaux nucléaires. Elles doivent respecter les engagements pris au titre de l'article VI du Traité de non-prolifération des armes nucléaires. Les dirigeants sont invités à adhérer au Traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Ce manque d'engagement est perçu comme un manque de crédibilité sur la scène internationale.

Sensibilisation à la conférence onusienne

Les signataires enjoignent les deux pays à participer comme observateurs à la première conférence d'examen des États parties au traité. Cette conférence importante se tiendra du 30 novembre au 4 décembre 2026 au siège des Nations unies. La participation active est vue comme un gage de bonne foi et d'engagement réel. L'absence de participation serait interprétée comme un rejet du multilatéralisme.

Les organisateurs déplore le premier exercice nucléaire aérien mené en commun le 20 octobre par la France et le Royaume-Uni. Cet événement est qualifié de très mauvais signal pour le reste du monde. Il envoie un message contradictoire aux nations qui aspirent à un monde sans armes atomiques. Cette démonstration de force est jugée contre-productive pour la diplomatie mondiale.

Dans un contexte de dangers croissants, les signataires appellent les dirigeants de France et du Royaume-Uni à promouvoir une vision de la sécurité fondée sur le droit international. La diplomatie mondiale doit primer sur la coercition militaire. Il est urgent d'abolir les armes nucléaires pour garantir la dignité de chaque être humain. La France et le Royaume-Uni sont invités à montrer l'exemple avant qu'il ne soit trop tard pour agir efficacement.