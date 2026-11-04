Église de France 2027 : un chemin de discernement sans consigne de vote

L'Église de France lance à Lourdes un dispositif inédit pour la présidentielle 2027. Les évêques proposent un chemin de discernement pour les catholiques, sans imposer de consigne de vote ni soutenir un candidat spécifique.

Les évêques de France se sont rassemblés à Lourdes pour leur assemblée plénière d'automne afin de définir la posture de l'Église catholique en vue de la prochaine élection présidentielle de 2027. Lors de cette rencontre, Mgr Vincent Jordy, archevêque de Tours et vice-président de la Conférence des évêques de France, a annoncé la mise en place d'un dispositif inédit visant à accompagner les fidèles dans leur réflexion politique.

Un dispositif inédit pour la présidentielle 2027

La Conférence des évêques de France a conçu un itinéraire spécifique intitulé un chemin de discernement, qui s'étalera sur les mois précédant le scrutin présidentiel. L'objectif principal affiché par l'institution religieuse est d'aider les catholiques et toutes les personnes intéressées à réfléchir aux enjeux majeurs de la société française. Ce mécanisme vise à permettre à chacun de déterminer en conscience son choix politique, dans une optique de contribution au bien commun du pays. Cette démarche se distingue par son absence totale de consigne de vote, marquant une rupture avec les pratiques antérieures qui pouvaient inclure des orientations plus directes.

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L'influence du pape Léon XIV sur la stratégie épiscopale

Cette orientation stratégique s'inspire directement des messages formulés par le pape Léon XIV lors de sa visite pontificale en France à la fin du mois de septembre. Le Saint-Père a souligné que la parole de l'Église détenait une autorité prophétique légitime dans le débat public national. Il a également rappelé que se désintéresser des questions temporelles irait à l'encontre de la vocation même de l'Église. Mgr Vincent Jordy a confirmé que le Saint-Père avait encouragé les évêques à prendre leur part active dans la société française, renforçant ainsi la légitimité de cette intervention spirituelle dans la sphère politique.

Thématiques sociales et doctrine chrétienne au centre du débat

Pour structurer ce parcours de réflexion, la Conférence des évêques de France a identifié plusieurs dossiers sensibles qui nécessitent une attention particulière. La sécurité, la transition écologique, l'immigration, les relations européennes, la santé et le pouvoir d'achat figurent parmi les sujets prioritaires sur lesquels l'institution va apporter son éclairage. Ces réflexions s'appuieront explicitement sur la doctrine sociale de l'Église. Des initiatives concrètes seront menées à travers tout le territoire français, impliquant à la fois le clergé et les laïcs, afin d'enrichir le débat public par des témoignages de terrain.

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Positionnement non partisan et vigilance contre les instrumentalisations

Mgr Bruno Valentin, évêque de Carcassonne et Narbonne, a précisé que les évêques ne comptent pas se présenter comme candidats ni entrer dans la compétition partisane. La démarche vise à éclairer les grands enjeux sociétaux sans soutenir un camp particulier. Cependant, l'épiscopat a exprimé sa volonté de rencontrer les candidats déclarés à l'Élysée dans un avenir proche, bien que cela ne soit pas encore l'intention immédiate. Les évêques se montrent également prêts à contester toute tentative d'instrumentalisation de l'Évangile par les politiques, assurant qu'ils seront présents pour dénoncer les utilisations sélectives du message chrétien.

Un héritage du passé et des enjeux contemporains

Il convient de noter que cette implication dans le débat politique n'est pas une innovation absolue pour l'Église de France. Lors de l'élection présidentielle de 2022, les évêques avaient déjà invité les concitoyens à considérer certains enjeux à la lumière des traditions chrétiennes. De même, l'institution s'était fortement mobilisée lors du débat sur le projet de loi relatif à la fin de vie, adopté récemment. Le nouveau dispositif pour 2027 se veut cependant plus structuré et préemptif, cherchant à nourrir la réflexion des électeurs bien avant le début officiel de la campagne électorale.