Effondrements lors de la visite de Peter Pellegrini à l'Élysée le 11 novembre

Deux gardes républicains s'effondrent lors de l'accueil du président slovaque Peter Pellegrini à l'Élysée. Retour sur cet incident inattendu survenu le 11 novembre.

Deux membres de la Garde Républicaine se sont effondrés simultanément sur le parvis de l' Élysée le mercredi 11 novembre. Cet incident s'est produit au moment précis de la cérémonie d'accueil officielle du président slovaque Peter Pellegrini, à quelques mètres du président de la République Emmanuel Macron. La scène, marquée par un désordre inhabituel pour les lieux, a surpris les délégations présentes.

Déroulement des effondrements

Lors de l'arrivée de la voiture présidentielle dans la cour du palais, le premier garde a commencé à montrer des signes évidents de malaise. Il a lâché son épée et est tombé en arrière contre l'un des poteaux du bâtiment. Le second garde a également été victime d'un malaise, entraînant le bruit distinct d'une épée tombant au sol à quelques pas du premier.

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Une demi-douzaine de personnes est rapidement intervenue pour prendre en charge les gardes d'honneur. Le premier homme, semblant inconscient, a été évacué rapidement. Le second garde, qui tenait encore debout mais était visiblement affecté, a été conduit à l'intérieur du palais pour recevoir les soins appropriés.

Réactions des témoins

Peter Pellegrini, sorti de son véhicule pendant la cohue, est resté médusé devant la scène. Il a attendu au pied des escaliers pendant que la situation était maîtrisée par le personnel de sécurité. Le contexte particulier a perturbé le protocole habituel des visites d'État.

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Des journalistes présents sur place ont exprimé leur stupéfaction. Une témoin a déclaré : Oh la la, qu'est-ce qu'ils ont?. Un autre commentateur s'est alarmé en s'exclamant : Putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?. Ces réactions illustrent l'aspect inattendu de l'événement.

Conséquences protocolaires

Malgré cet incident, les deux présidents ont fini par se saluer et fermer la marche. L'Élysée a confirmé que cet événement reste exceptionnel et ne remet pas en cause la sécurité des invités. Les services de santé ont géré les malaises sans incident majeur pour les dignitaires étrangers.