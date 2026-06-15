Effondrement du festival L'Horizon fait le mur après la mise en examen de son directeur et une crise financière

Le festival L'Horizon fait le mur, prévu en juillet 2026 à Aytré, est annulé suite à la liquidation de l'association organisatrice, touchée par une dette abyssale et le scandale impliquant son directeur artistique, Axel Landy. Spectateurs et compagnies artistiques déplorent les conséquences.

Malgré sa situation financière précaire, le festival L'Horizon fait le mur avait réussi à se maintenir pendant deux éditions au parc Jean-Macé à Aytré . La troisième édition, prévue les 18 et 19 juillet 2026, n'a pas eu cette chance.

L'association L'Horizon, plombée par une dette abyssale, a subitement cessé son activité fin mars, entraînant l'annulation du festival et la fermeture de sa salle de spectacle à La Pallice. Cette décision intervient dans le sillage de la mise en examen d'Axel Landy, directeur artistique, pour viol et harcèlement sexuel. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes cherchent déjà à obtenir le remboursement de leurs billets.

Le président de l'association dédiée au festival, Didier Trambouze, explique que l'hémorragie financière était trop importante et qu'un dossier de liquidation judiciaire a été déposé début avril. Les créanciers et les spectateurs doivent s'adresser à l'administrateur légal. Cette situation affecte également les compagnies artistiques, comme celle de la chorégraphe Solène Cerutti, qui devait se produire en octobre et n'a toujours pas reçu l'aide promise. Elle dénonce un manque de transparence et l'impact dramatique de la chute d'Axel Landy.

Du côté de la mairie d'Aytré, on exprime sa déception : la subvention de 8 000 euros n'a jamais été versée, l'événement étant toujours payé a posteriori. Stéphane Doucinot, responsable communication, souligne que la ville pensait écrire une nouvelle page avec le festival, malgré des arriérés connus mais pas de cette ampleur. Didier Trambouze raconte que malgré une édition 2025 réussie et une prudence accrue pour 2026 (baisse de la masse artistique), les dettes ont eu raison du projet.

Le festival, né d'une volonté de redynamisation culturelle, s'effondre dans un contexte de scandale judiciaire et de crise financière profonde, laissant de nombreux artistes et le public dans l'incertitude





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