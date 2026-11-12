À Brooklyn, l'effondrement du 12 novembre 2026 fait huit morts. Les résidents accusent les promoteurs immobiliers négligents de gentrification agressive de ce drame.

Huit personnes ont perdu la vie et dix-neuf autres ont été blessées dans le quartier de Flatbush à Brooklyn suite à l'effondrement d'un immeuble le 12 novembre 2026. Cet événement tragique, survenu un bâtiment de trois étages datant de 1930 sur un chantier d'excavation voisin, a déclenché une vive contestation locale contre les promoteurs immobiliers accusés de négligence et de gentrification agressive. Winston Bowen, un résident de 54 ans, affirme avec certitude que la responsabilité incombe uniquement à des promoteurs négligents dans ce contexte de transformation rapide du quartier.

Origines du drame et enquête en cours

L'immeuble, qui abritait quatre appartements et un local commercial au rez-de-chaussée, s'est effondré sur des travaux de terrassement adjacents le 12 novembre 2026 à New York. Les investigations officielles ne font que commencer, mais les premières suspicions pointent vers des coupures budgétaires dans la planification de nouvelles constructions. Winston Bowen soupçonne spécifiquement les propriétaires du terrain d'avoir rogné sur les coûts lors du projet de construction d'un nouveau bâtiment sur ce terrain. Tout est une question d'argent, s'agace ce commerçant devant les tas de briques et de poutres en bois entremêlés où les pompiers continuent leurs recherches de victimes.

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Accusations de gentrification et colère des résidents

La gentrification est un sujet particulièrement sensible à New York, où les habitants des quartiers populaires sont progressivement chassés par la hausse des prix au profit de familles plus aisées. Kevin, un électricien de 55 ans qui refuse de donner son nom de famille, juge que les Noirs notamment sont injustement poussés hors de leurs quartiers par de nouveaux projets immobiliers aux loyers inabordables. Les promoteurs veulent nous chasser de ce quartier, mais on ne va pas se laisser faire. Et maintenant, ils nous tuent, lance-t-il en dénonçant une logique de rentabilité exclusive. Rachel Cyprian s'empporte également à voix haute, affirmant que c'est Dieu qui vient nous dire que ça suffit face à l'explosion de la demande de logements dans la mégapole américaine.

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Structuralité et sécurité des constructions

Rachel Cyprian estime que les nouveaux bâtiments sortent de terre à une vitesse folle et ne peuvent pas être solides sur le plan structurel. Cindy, 59 ans, partage cet avis en déclarant que cette nouvelle gentrification gâche tout. Elle prédit un mémorial modeste, indiquant que quelqu'un va déposer des fleurs ici parce que c'est une situation très tragique. Stephanie Guerilus, journaliste de 42 ans, juge aussi que le drame était inévitable compte tenu de la multiplication rapide des projets immobiliers dans son quartier. Selon des documents consultés par l'agence de presse, le chantier avait fait l'objet en avril d'une injonction d'arrêt des travaux en raison de conditions de démolition potentiellement dangereuses.

Réactions officielles et conséquences sociales

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a promis qu'il exigerait que toute personne déclarée responsable rende pleinement des comptes lors d'une conférence de presse près du site de l'effondrement d'un immeuble. Cependant, aucun lien n'a cependant été établi à ce stade entre ces manquements administratifs de avril et l'effondrement de l'immeuble survenu plus tard. Mark Vixama, un ouvrier du bâtiment de 47 ans, craint que le quartier garde longtemps les stigmates de cette tragédie. Chaque fois que vous passerez devant cet immeuble, vous vous souviendrez toujours de ce qui s'y est passé, dit-il en observant la scène en silence avec les mains dans les poches.