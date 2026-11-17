L'Assemblée nationale classe massivement les pétitions dépistant 500 000 signatures. Yaël Braun-Pivet et Erwan Balanant critiquent ce système jugé dysfonctionnel par les citoyens.

Les pétitions citoyennes déposées à l'Assemblée nationale échouent systématiquement à obtenir un débat parlementaire officiel, malgré l'accumulation de milliers de signatures. Cette réalité suscite un débat intense sur l'utilité réelle de cette mécanisme démocratique dans la République française.

Classement en masse des pétitions citoyennes

Quatre pétitions recueillant plus de 500 000 signatures ont été enregistrées récemment, dont trois ont été purement et simplement classées sans suite par les députés. Ce seuil de 500 000 signatures est censé permettre l'organisation d'un débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, une procédure qui n'a jamais été respectée pour ces cas précis. Deux pétitions précédentes dépassant également ce cap ont fait face au même sort, avec des arguments invoquant la redondance par rapport aux propositions de loi déjà discutées au Parlement.

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La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, reconnaît que le fonctionnement actuel doit être amélioré car il est décrit comme totalement dysfonctionnel. La plateforme n'a jamais été pensée pour assurer un aboutissement concret, laissant les citoyens dans l'incertitude totale sur le devenir de leurs demandes. Des réunions de commissions montrent que les pétitions sont souvent classées en masse sans véritable examen de leur contenu ou de leur portée symbolique.

Positionnement des acteurs politiques et critiques

La présidente Yaël Braun-Pivet a tonné mardi en rappelant que les pétitions constituent un droit issu de la Révolution française, soulignant qu'il est impossible de gouverner sans être à l'écoute des citoyens. Pourtant, le député Erwan Balanant, membre du MoDem, critique dans son rapport sur la participation citoyenne l'absence de débouché garanti pour ces initiatives populaires.

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Erwan Balanant explique que les réticences des parlementaires élus s'expliquent par une méfiance profonde envers ce mécanisme. Ces élus considèrent être les seuls représentants légitimes du peuple, refusant de voir des pétitions faire pression sur leurs débats parlementaires. Plusieurs évolutions du règlement avaient été envisagées lors de réunions sur la réforme, mais aucune n'a fait consensus entre les différents groupes politiques.

Impacts réels et perspectives de réforme

La pétition contre la loi Duplomb représente la seule exception jusqu'ici à avoir provoqué un débat dans l'hémicycle, bien que ce débat n'ait eu aucune portée décisionnelle car il n'a pas donné lieu à un vote. Le débat plus large sur la liberté d'expression, le pluralisme et la régulation des médias a été décidé, mais Stéphane Peu, chef des députés communistes, a fustigé cette détournement du sujet initial par les citoyens.

Stéphane Peu estime que cette situation éteint la petite lueur d'espoir introduite par la possibilité d'une parole citoyenne directe. La chercheuse Marthe Fatin-Rouge Stefanini précise que la pétition n'est pas un droit constitutionnel et n'a pas été imaginée pour modifier l'ordre du jour des débats parlementaires, contrairement aux droits d'initiative populaire existants dans la majorité des États européens.

L'écologiste Marie Pochon propose une alternative pragmatique : une proposition de loi corédigée par un député-rapporteur et l'initiateur d'une pétition à succès. Elle souligne que rien n'empêche les députés de voter contre le texte final, mais cette méthode permettrait d'intégrer la volonté populaire dans le processus législatif traditionnel. Sans réforme majeure, les millions de signatures risquent de rester lettre morte face à la toute-puissance des institutions parlementaires.