Le parquet du Havre a ouvert une enquête préliminaire à l'encontre d'Edouard Philippe. Les soupçons portent sur des détournements de fonds publics liés à la Cité numérique.

L’enquête préliminaire concernant Édouard Philippe, maire du Havre et président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, est officiellement ouverte par le parquet du Havre. Cette décision intervient dans le cadre d'une plainte déposée initialement auprès du Parquet national financier avant d'être dessaisie. L'enquête vise également à examiner les rôles de plusieurs figures administratives locales.

Contexte et dessaisissement du PNF

Cette ouverture d'enquête fait suite au dessaisissement du Parquet national financier été dernier. Le procureur de la République a confirmé cette étape procédurale. Il a expliqué avoir bénéficié d'informations complémentaires pour préciser les termes du signalement. Les infractions présumées incluent le favoritisme et la prise illégale d'intérêt. La concusion et les soupçons de détournements de fonds publics sont également au cœur de l'enquête.

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Alerte de Cornelia Findeisen

L'origine de cette procedure judiciaire remonte à une alerte déposée en septembre 2023. Cornelia Findeisen, l'ex-directrice générale adjointe de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, avait dénoncé ces agissements. Elle a formulé sa plainte auprès du Parquet national financier. Cette action avait déclenché une enquête initiale et des perquisitions menées en avril 2024. Le signalement initial mentionnait également des éléments liés à la défense personnelle de trois figures administratives.

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Convention sur la Cite Numerique

Les soupçons portent spécifiquement sur une convention d'objectifs pluriannuelle datant de juillet 2020. Ce contrat concernait l'animation de la Cité numérique du Havre. La convention a été signée par Édouard Philippe en sa qualité de président de la communauté urbaine. Stéphanie de Bazelaire a également signé l'accord en tant que présidente bénévole de l'association LH French Tech.

Procédure d'attribution et SIEG

L'association LH French Tech a été désignée pour cette mission spécifique. Cette sélection s'est opérée suite à un appel à manifestation d'intérêt lancé en mars 2020. La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole était alors maître d'ouvrage. Le contrat s'inscrivait dans le cadre d'un service d'intérêt économique général. LH French Tech avait été créée en juillet 2020 pour mener à bien cette mission. Cornelia Findesein a été entendue par le groupe financier de la police judiciaire de Rouen. Cette audition a eu lieu ce lundi à la demande du parquet. Cette étape permet de préciser les termes du signalement déposé. L'enquête vise également à évaluer les responsabilités des acteurs administratifs impliqués dans la gestion de la Cité numérique. L'affaire reste en cours d'instruction pour déterminer l'étendue des prétentions.