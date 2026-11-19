Le candidat Edouard Philippe annonce la suppression des droits de mutation pour les moins de 35 ans afin de stimuler l'accession à la propriété et relancer son projet présidentiel.

Le candidat à l'élection présidentielle Edouard Philippe a annoncé une mesure phare visant à faciliter l'accession des jeunes au logement. Cette proposition vise spécifiquement l'exonération des frais de notaire pour les acquéreurs de moins de 35 ans. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de relance politique à quatre mois du scrutin.

Une exonération ciblée pour les jeunes acquéreurs

Edouard Philippe a précisé les contours de son projet lors d'une intervention à la Fédération française du bâtiment. Le candidat Horizons propose d'abolir les droits de mutation à titre obligatoire pour les personnes de moins de 35 ans. Cette mesure vise à réduire la charge financière lors de l'achat d'un bien immobilier. Le maire du Havre a indiqué que cette exonération pourrait représenter une économie significative. Pour un bien d'une valeur de 100 000 euros, l'économie s'élèverait à environ 7 000 euros. Cette somme est destinée à aider les jeunes familles et les travailleurs à devenir propriétaires.

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Refus de primaire et stratégie politique distincte

Edouard Philippe a confirmé son refus de participer à une primaire avec le centre ou la droite. Il souhaite ainsi conserver une autonomie totale dans sa campagne présidentielle. Cette position a été rappelée jeudi en marge d'un Grand oral de la construction. Le candidat assume pleinement cette voie indépendante pour structurer son offre politique. Il considère que cette indépendance est nécessaire pour porter un projet cohérent. Cette stratégie vise à séduire des électeurs en quête d'alternatives distinctes.

Propositions complémentaires pour le secteur immobilier

Outre la suppression des frais de notaire, Edouard Philippe détaille d'autres mesures immobilières. Il souhaite créer un prêt à taux zéro renouvelable à chaque naissance. Cette proposition vise à accompagner les familles tout au long de leur cycle de vie. Le candidat propose également d'encourager la transmission immobilière au sein des générations. Il envisage aussi d'instaurer une flat tax sur les revenus de l'immobilier. Ce taux serait aligné sur la flat tax qui pèse actuellement sur le capital. L'objectif est de soutenir les patrimoines mis en location en longue durée.

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Contexte technique et enjeux du marché

Cette annonce intervient alors que le marché du logement reste sous tension. Les professionnels du bâtiment ont exprimé leur souhait de simplifier le droit applicable. Ils demandent également de raccourcir les délais contentieux actuels. Une proposition récente suggère de laisser les emprunteurs garder leur crédit à 2 % lors d'un changement de logement. Ces éléments techniques soulignent la complexité du secteur. Ils mettent en lumière les besoins de réformes structurelles. La suppression des DMTO s'inscrit dans cette volonté de simplification.

Impact attendu et prochaines étapes

Edouard Philippe a détaillé ces orientations dans un entretien accordé au Parisien. Cette déclaration remonte au dimanche 15 novembre et a été réitérée par la suite. Le candidat entend utiliser le thème du logement comme un pilier central. Cette stratégie cherche à capter l'électorat soucieux de l'accession à la propriété. Les prochaines étapes de sa campagne devraient approfondir ces propositions économiques. La mise en œuvre de ces mesures dépendra des résultats du scrutin. Cette approche tente de combler les attentes des jeunes actifs et des familles.