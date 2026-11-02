Édouard Philippe : Salaires, 39 heures et primaires, les annonces du candidat Horizons

Édouard Philippe, candidat Horizons, défend une hausse des salaires liée à la baisse des charges, propose 41 heures et commente la primaire. Analyse de ses positions.

Édouard Philippe, candidat à l'élection présidentielle sous les couleurs du parti Horizons, a récemment clarifié sa stratégie politique et économique en vue du scrutin. Le député du Calvados et porte-parole du mouvement souhaite proposer une alternative crédible à ce qu'il décrit comme un étau mortifère entre le Rassemblement National et La France Insoumise. Ses déclarations couvrent un large éventail de sujets, des politiques sociales aux questions de sécurité, en passant par la réforme du temps de travail.

Salaires et charges sociales une équation complexe

Concernant la question des rémunérations, Édouard Philippe estime qu'il est impossible de forcer les entreprises à augmenter les salaires sans réduire préalablement leurs charges. Cette position souligne la complexité de la relation entre coût du travail et pouvoir d'achat. Le candidatHorizons privilégie ainsi une approche structurelle plutôt que des mesures d'urgence. Il rejette explicitement le bricolage politique qui marquerait la période d'ici l'élection présidentielle.

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Pour améliorer le pouvoir d'achat des Français, le dirigeant Horizons propose une augmentation du temps de travail. Il suggère que les salariés travaillent deux heures de plus par semaine. Cette mesure vise à compenser la stagnation des revenus par une production supplémentaire. L'idée est de créer un gain financier réel par l'effort individuel et collectif, une logique qui diffère des approches purement distributionnistes.

Reconfiguration du paysage politique et réactions

Édouard Philippe a également pris position suite à la primaire sociale-démocrate. Il a adressé ses félicitations et son soutien à Raphaël Glucksmann, vainqueur de ce scrutin. En disant bon courage à son concurrent, le candidat Horizons tente de stabiliser le champ politique à gauche. Cette initiative fait partie de sa volonté de structurer un bloc rival aux extrêmes. Il considère que la fragmentation actuelle nuit à la capacité de décision de la nation.

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La prise de parole d'Emmanuel Macron à vingt heures a également suscité des commentaires. Édouard Philippe a souligné l'urgence des décisions politiques dans un contexte social tendu. Il rejoint Maël de Calan, président Horizons du Finistère, qui juge les couvre-feux comme une solution à court terme. Ces deux figures du parti insistent sur la nécessité de remédier aux causes profondes des tensions plutôt qu'à leurs symptômes immédiats.

Réforme scolaire et mémoire du 17 octobre

Sur le plan éducatif, le candidat propose une modification du calendrier scolaire. Il souhaite avoir un peu plus de semaines de cours, mais avec un peu moins d'heures par semaine. Cette réorganisation vise à optimiser le temps d'enseignement sans alourdir la charge horaire journalière des élèves. L'objectif affiché est de redonner de la valeur à la scolarité tout en préservant le rythme de vie des étudiants.

La mémoire des événements du 17 octobre reste également un point de tension. Édouard Philippe refuse d'utiliser le terme de violences policières, qu'il associe souvent à l'extrême gauche. Il se réfère à l'enquête ouverte par l'IGPN concernant la perte d'un œil d'une adolescente à Mulhouse. Cette précision terminologique reflète sa volonté de cadrer le débat sur la sécurité dans un cadre juridique strict plutôt que politique.

Cohésion nationale et perspectives d'avenir

Le discours d'Édouard Philippe insiste sur l'importance de l'amour national. Il assure que rien de grand ne sera accompli si les Français ne s'aiment pas. Cette phrase, tirée de ses interventions récentes, résume sa vision d'une République unie. Il cherche à apaiser les clivages sociaux qui se creusent depuis plusieurs années. Pour lui, la cohésion est la condition sine qua non de la réussite collective.

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Enfin, Édouard Philippe declare que ce que pense de lui le reste du pays lui importe assez peu. Cette attitude ferme vise à montrer une certaine indépendance d'esprit. Il souhaite proposer une solution capable d'échapper aux polarisations actuelles. L'élection présidentielle restera donc un moment charnière pour voir si cette approche peut s'imposer face aux autres forces en présence.