Édouard Philippe rejette la primaire de droite pour 2027 au profit de février

Le maire du Havre Édouard Philippe s'oppose à la primaire proposée par Gabriel Attal pour la présidentielle 2027, prônant un départage en février pour unir la droite.

Le maire du Havre et président du parti Horizons, Édouard Philippe, a fermement rejeté l'idée d'une primaire ouverte de la droite et du centre pour l'élection présidentielle de 2027. Cette prise de position intervient dimanche, alors que son concurrent Gabriel Attal avait proposé mercredi la tenue de cette consultation. Édouard Philippe estime que cette initiative conduirait nécessairement à la division et à la confusion au sein de l'électorat conservateur et centriste.

Une primaire source de division

Dans une déclaration publiée lors d'un meeting à Paris, le candidat Horizons a qualifié cette primaire prospective de source de fracture pour la famille politique dont il est issu. Il a déclaré ne pas croire à la tenue effective de cette primaire, la considérant comme un mécanisme qui exacerberait les différences plutôt que de chercher à les apaiser. Selon lui, le principe même d'une primaire consiste à appuyer sur les divergences entre les candidats, ce qui va à l'encontre de l'objectif actuel de rassemblement. Il insiste sur la nécessité de créer du commun, plutôt que de mettre en lumière les cloisonnements idéologiques qui pourraient affaiblir la droite face au centre.

Also read Présidentielle 2027 : Raphaël Glucksmann, face au lourd défi de rassembler le PS derrière lui

Réfutation de la confusion politique

Édouard Philippe a également critiqué ce qu'il perçoit comme une confusion stratégique dans la proposition de Gabriel Attal. Il souligne que cette dernière tenterait de rassembler des personnes qui se revendiquent comme des continuateurs du macronisme, tout en tentant de tendre la main à ceux qui privilégient une union des droites. Cette critique vise implicitement David Lisnard, maire de Cannes, qui a connu une percée récente dans les sondages et se pose en rival sérieux pour le président du Les Républicains, Bruno Retailleau. Le maire du Havre a rappelé que la cohérence du projet politique devait être claire pour éviter tout malentendu parmi les électeurs potentiels.

Advertisement

Un départage en février

Contrairement à la tenue d'une primaire à court terme, Édouard Philippe plaide pour un report du départage des candidats de la droite et du centre au mois de février. Il affirme que chacun devra prendre ses responsabilités à cette date précise. Cette déclaration suggère fortement que les candidats les moins bien placés dans l'opinion publique devraient alors retirer leur candidature pour permettre une unification des forces conservatrices. Le candidat Horizons a affirmé avoir l'habitude de prendre ses propres responsabilités, invitant ainsi ses concurrents à faire de même pour assurer une campagne cohérente et efficace.

Les réactions et le contexte

La proposition d'Édouard Philippe s'inscrit dans un débat plus large au sein de la droite française. Jean-François Copé, maire LR de Meaux, a estimé que Jean-François Copé pense qu'il n'y aura pas de primaire de la droite et du centre en vue de la présidentielle 2027. Par ailleurs, Natacha Polony a revendiqué 174 parrainages de maires et le soutien de Jean-Pierre Chevènement pour sa propre candidature. Le député Modem Marc Fesneau, lui, plaide pour une primaire allant des sociaux-démocrates à la droite républicaine, excluant David Lisnard. Alors qu'Édouard Philippe est actuellement le mieux placé dans les sondages à droite et au centre, il connaît une perte de vitesse ces dernières semaines. Cette dynamique pourrait influencer la stratégie de rassemblement envisagée pour l'échéance de 2027.