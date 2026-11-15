Édouard Philippe refuse la primaire droite-centre de Gérard Larcher pour 2027

Édouard Philippe rejette catégoriquement la primaire proposée par Gérard Larcher. Le candidat privilégie le rassemblement de la droite et du centre pour la présidentielle de 2027.

Édouard Philippe a annoncé dimanche 15 novembre son refus catégorique de participer à la primaire organisée par le président du Sénat Gérard Larcher. Ce dernier souhaite réunir les candidats de la droite et du centre pour définir une méthode de départage. Le candidat LR précise qu'il accepterait seulement une rencontre axée sur le rassemblement, sans primaire.

Refus clair de la primaire présidentielle

Édouard Philippe explique dans Le Parisien qu'une primaire n'a pas d'intérêt pour lui. Il affirme ne pas souhaiter y prendre part. Le candidat souhaite que la droite et le centre réfléchissent à un front commun pour la présidentielle et les législatives.

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Il refuse une nouvelle fois une primaire. Il considère que certaines combinaisons politiques semblent artificielles. Les acteurs se disaient incapables de coopérer récemment. Édouard Philippe décide de prendre ses responsabilités directement.

Initiative de Gérard Larcher pour un front uni

Gérard Larcher a lancé un appel à Bruno Retailleau, David Lisnard et Gabriel Attal. Cette réunion vise à éviter un duel entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en 2027. Le président du Sénat exclut Éric Zemmour et Raphaël Glucksmann.

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Gérard Larcher souhaite éviter une division à gauche. Il propose une méthode pour identifier un candidat unique. Cette proposition est soutenue par Renaissance. Le parti veut une primaire pour désigner son candidat officiel.

Soutien de Bruno Retailleau et Gabriel Attal

Bruno Retailleau et Gabriel Attal plaident pour une primaire. Bruno Retailleau a proposé les dates du 31 janvier et du 7 février. Une réunion des directeurs de campagne est prévue mardi. Elle se tiendra sans l'équipe d'Édouard Philippe.

Cette réunion vise à organiser la primaire. Elle réunira les équipes de Bruno Retailleau, Gabriel Attal et David Lisnard. L'objectif est de coordonner leurs actions respectives.

Impacts électoraux et sondages d'opinion

Les sondages BFMTV montrent des résultats variés pour les candidats. Gabriel Attal obtient entre 4% et 10% selon les configurations. Ses scores sont meilleurs sans Édouard Philippe et David Lisnard.

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Bruno Retailleau oscille entre 4% et 9% des intentions. Il arrive toujours derrière David Lisnard. Le maire de Cannes atteint 8% à 10,5% contre Gabriel Attal et Bruno Retailleau. Ces chiffres illustrent la complexité du paysage politique.