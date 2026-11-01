Édouard Philippe refuse la primaire de la droite pour éviter la division

Édouard Philippe rejette la primaire proposée par Gabriel Attal, la jugeant source de division. Il privilégie l'union des droites sans vote préalable pour la présidentielle 2027.

Édouard Philippe a réaffirmé son opposition ferme à l'organisation d'une primaire visant à désigner le candidat unique de la droite et du centre pour l'élection présidentielle de 2027. Lors d'une déclaration faite le dimanche 1er novembre 2026 sur TF1, l'ancien Premier ministre et maire du Havre a qualifié cette proposition de véritable source de division et de confusion pour l'électorat de droite et du centre. Cette prise de position intervient seulement quatre jours après que son concurrent politique, Gabriel Attal, a lancé l'idée d'une " primaire des démocrates ". Bien qu' Édouard Philippe apparaisse comme le favori dans les sondages de cet espace politique, il constate une légère perte de vitesse de sa popularité ces dernières semaines, ce qui rend ces débats stratégiques particulièrement sensibles.

Une primaire vue comme un facteur de division

Le chef du parti Horizons a expliqué en détail pourquoi il rejetait ce mécanisme électoral. Il estime que le principe même d'une primaire consiste à appuyer sur les différences entre les candidats plutôt que sur leurs points communs. Pour lui, il est urgent de créer du commun autour d'un projet de société, bien plus qu'il ne l'est d'exacerber nos divisions internes. Il considère que cette méthode risque de fragmenter davantage un camp politique qui a besoin de cohésion pour affronter les challenges à venir, notamment la campagne présidentielle qui se profile à l'horizon 2027.

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Édouard Philippe a également souligné que les candidats de cet espace politique devraient plutôt chercher des solutions pour éviter la bordélisation de la course présidentielle. Il a déclaré que le départage entre les différents prétendants ne devait pas intervenir avant le mois de février. À cette date, selon lui, chacun prendra ses responsabilités. Il a ajouté avoir l'habitude de prendre les siennes, laissant suggérer par cette phrase que les candidats les moins bien placés dans les sondages devraient alors se retirer naturellement de la course, sans passer par un vote primaire.

Des divergences marquées au sein de la droite libérale

Contrairement à la position d'Édouard Philippe, d'autres personnalités influentes du centre et de la droite défendent vigoureusement l'organisation de cette primaire. C'est notamment le cas de Gabriel Attal, qui est à l'origine de la proposition. Samedi dernier, dans les colonnes du Parisien, la ministre Renaissance Aurore Bergé, partisane de longue date de ce processus de désignation, a également plaidé en faveur de cette initiative. Elle a insisté sur la nécessité d'inclure une large coalition de partis dans cette primaire, allant de Renaissance au MoDem, en passant par Horizons.

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Aurore Bergé a également mentionné la participation des centristes de l'UDI, du Parti radical, des Républicains et de Nouvelle Énergie. Cette vision expansive du processus de primaire contraste avec la méfiance d'Édouard Philippe. Le maire de Cannes, David Lisnard, qui soutient lui aussi ce processus, se trouve au cœur des tensions. Il est jugé trop à droite par le chef des députés MoDem, Marc Fesneau. Dans une tribune publiée dimanche, Marc Fesneau a accusé David Lisnard de préparer une grande alliance avec l'extrême droite, à l'image de ce que ferait Sarah Knafo, l'eurodéputée de Reconquête !, le parti d'Eric Zemmour.

David Lisnard a fermement démenti ces accusations. Il a assuré que sa démarche était totalement indépendante et a promis qu'il ne gouvernerait ni avec les macronistes, ni avec le Rassemblement national. Il a insisté sur ce point dans une publication sur le réseau social X, déclarant que cette position a toujours été claire et nette. Cette affaire met en lumière les fractures au sein de la droite libérale et les défis à relever pour former une alliance solide face à la gauche et à l'extrême droite.

Les enjeux de la présidentielle 2027 et les autres voix

La question de la date du second tour inquiète également les observateurs politiques. Avec cette incertitude, la présidentielle 2027 est parfois perçue comme menacée de " bordélisation ". La position d'un haut magistrat concernant l'inéligibilité de Marine Le Pen a d'ailleurs mis le feu aux poudres dans la campagne du Rassemblement national, ajoutant une couche de complexité supplémentaire à la stratégie des candidats de droite et du centre. Il est crucial pour ces formations de comprendre comment cette nouvelle dynamique judiciaire va influencer le rapport de force.

À Paris, des logements sociaux dans un quartier très chic ont suscité des débats locaux, où un élu dénonce l'" entre-soi " de certains habitants du 6e arrondissement. Bien que cet événement semble éloigné des grands débats nationaux, il reflète les tensions sociales qui peuvent influencer le climat politique général. Par ailleurs, des affaires judiciaires ou personnelles continuent d'occuper l'attention médiatique, comme l'utilisation de l'IA pour rédiger un recours fiscal ou l'inauguration d'un quai à Saint-Malo en mémoire de Michel Galabru.

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Cependant, le cœur de l'actualité reste focalisé sur la structuration de l'opposition. Patrick Sébastien a également fait l'objet d'informations en quittant Boulogne-Billancourt et vendant sa maison, mais ces détails ne changent rien à l'enjeu majeur actuel. Michel Barnier, l'ancien Premier ministre LR et soutien de Bruno Retailleau, a lui aussi plaidé dans la semaine pour une primaire de la droite et du centre. Cette divergence entre les lignes de conduite d'Édouard Philippe et de figures comme Michel Barnier ou Gabriel Attal illustre la difficulté à unifier les forces droitières en vue du scrutin présidentiel de 2027.