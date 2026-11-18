Candidat Horizons à la présidentielle, Édouard Philippe dévoile son agenda radical : refonte de la justice, réforme des retraites, retour sur les 35h et priorité à l'intégration.

Édouard Philippe, identifié comme le candidat du parti politique Horizons pour l'élection présidentielle, a clairement exposé les fondements de sa campagne. Son ambition repose sur une volonté de transformer en profondeur les institutions de l'État français. Il entend placer l'école au centre des mécanismes d'intégration républicaine tout en garantissant un retour à l'ordre public strict.

Refonte de l'École et de la Justice Publique

Édouard Philippe affirme que l'école doit impérativement redevenir le cœur de notre intégration républicaine. Cette position institutionnelle vise à redonner aux établissements scolaires un rôle fondamental dans la cohésion nationale. Parallèlement, il juge nécessaire de remettre de l'ordre dans les rues et aux frontières du pays. Cette approche sécuritaire est présentée comme une condition sine qua non pour restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions.

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Le candidat Horizons explique vouloir refonder le système judiciaire qui, selon son analyse, est devenu le maillon faible de l'État. Il estime que la justice actuelle ne fonctionne plus efficacement pour protéger la société. Cette critique majeure vise à justifier la nécessité d'une réforme structurelle profonde. L'objectif affiché est de rendre l'appareil judiciaire plus performant et plus proche des préoccupations des Français face à la délinquance.

Réforme des Retraites et Durée du Travail

Sur le plan social et économique, Édouard Philippe souhaite mener la réforme des retraites la plus ambitieuse du 21e siècle. Il envisage également un retour sur les 35 heures, considérant ce modèle comme obsolète. Ces mesures s'inscrivent dans une volonté de rupture totale avec les politiques menées ces dernières années. Le candidat Horizons promet d'oser des réformes radicales pour moderniser le pays.

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Cette orientation économique repose sur une nécessité financière urgente. Édouard Philippe estime que si nous ne prenons pas en 2027 les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre dans nos comptes, nous allons vivre, je le crains, une catastrophe. Cet avertissement budgétaire sert de base à l'ensemble de son programme. Il place la rigueur des finances publiques au premier rang de ses priorités gouvernementales futures.

Positionnement sur les Primaires et le Soutien Politique

La question de la primaire de la droite et du centre reste un point de clivage important. Jérémie Patrier-Leitus, député Horizons du Calvados, a déclaré qu'Édouard Philippe ne participera jamais à une primaire, et encore moins avec Éric Zemmour. Cette position ferme vise à préserver l'identité de la candidature. Elle marque également une volonté de ne pas s'engager dans des luttes internes qui pourraient fragiliser le projet politique.

Sylvain Berrios, député Horizons du Val-de-Marne et soutien actif d'Édouard Philippe, qualifie les primaires de chamaillerie de perdants. Il justifie l'absence de participation d'Édouard Philippe en rappelant qu'il est déjà candidat à l'élection présidentielle. Ce discours unifié des figures du parti Horizons renforce la légitimité de la candidature. Il évite ainsi les controverses qui entourent souvent les processus de sélection interne.

Accueil des Nouveaux Candidats et Cohésion

Le candidat Horizons a également réagi à l'annonce de la candidature de Teddy Riner. Édouard Philippe, candidat Horizons à la présidentielle, a exprimé son admiration pour l'athlète olympique. Cette réaction positive montre une ouverture vers de nouvelles figures publiques. Elle souligne également la volonté d'élargir le spectre des soutiens possibles.

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Cet accueil chaleureux s'inscrit dans une stratégie de rassemblement. En montrant son respect envers des personnalités hors du monde politique traditionnel, Édouard Philippe tente de toucher un électorat plus large. Cette approche humaine contraste avec les discours parfois très techniques ou institutionnels. Elle vise à humaniser son image de dirigeant potentiel et à connecter avec les citoyens ordinaires qui admirent les réussites sportives.