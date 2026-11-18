Édouard Philippe annonce ses priorités : retraite à 65 ans, fin des primaires et réformes budgétaires pour 2027. Un programme radical pour Horizons.

Édouard Philippe, figure majeure d' Horizons et candidat à l'élection présidentielle, a tracé les contours de son programme lors d'une série de déclarations publiques. Le candidat défend une refonte structurelle du système de retraite et appelle à la cessation immédiate des primaires au sein de la droite et du centre. Ces prises de position marquent une rupture claire avec les tactiques politiques précédentes, visant à imposer une autorité nouvelle dans le paysage politique français.

Refonte du système de retraite et durée du travail

Le projet phare d'Édouard Philippe porte sur une réforme profonde du système de retraite. Le candidat propose de fixer l'âge légal de départ à soixante-cinq ans. Cette mesure s'accompagne d'une volonté de revenir sur la durée légale du travail de trente-cinq heures. Maël de Calan, président d'Horizons dans le département du Finistère et porte-parole du candidat, a explicitement justifié cette approche. Il a déclaré qu'il était nécessaire de travailler un peu plus pour équilibrer le système. Cette proposition s'inscrit dans une stratégie plus large de réformes radicales. Le but affiché est de rompre avec les politiques menées au cours des dernières années. Édouard Philippe revendique ainsi une ambition de réforme de retraite qualifiée de la plus importante du XXIe siècle.

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Opposition ferme aux primaires de la droite

Une autre orientation stratégique majeure concerne le mode de désignation du candidat de la droite et du centre. Édouard Philippe s'oppose fermement à l'organisation d'une primaire. Il estime que cet exercice conduirait nécessairement à diviser le camp conservateur et à insister sur les differences internes plutôt que sur les convergences. Jérémie Patrier-Leitus, membre du mouvement Horizons, a confirmé cette position intransigeante. Il a affirmé que le candidat ne participerait jamais à une primaire, encore moins si Éric Zemmour était présent. Cette stratégie vise à préserver l'unité du mouvement et à éviter les fractures potentielles liées à des élections primaires.

Souveraineté et critiques envers la Russie

Sur le plan géopolitique, le candidat dénonce une fascination qu'il juge malsaine envers la Russie. Il a ciblé spécifiquement les positions de Monsieur Mélenchon et de Madame Le Pen par rapport à Monsieur Poutine. Cette critique s'inscrit dans une vision souverainiste de la politique étrangère. Édouard Philippe souhaite également remettre de l'ordre dans les rues et à nos frontières. Ces mesures visent à restaurer la sécurité et l'autorité de l'État. Il défend également une politique favorable aux entreprises et aux entrepreneurs. Cette orientation économique vise à stimuler la création d'emplois et à soutenir le tissu productif national face à la concurrence internationale.

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Justice et intégration républicaine

La refondation de la justice constitue un pilier central de son programme. Édouard Philippe considère que l'appareil judiciaire est devenu le maillon faible de l'État. Il propose des réformes pour restaurer son efficacité et sa crédibilité. Par ailleurs, l'école doit redevenir le cœur de l'intégration républicaine selon le candidat. Cette vision place l'éducation publique au centre des enjeux sociaux. Il s'agit de renforcer le lien social et de favoriser la cohésion nationale par le biais du système éducatif. Cette approche vise à contrer la fragmentation des communautés et à promouvoir des valeurs communes.

Avertissement sur la situation budgétaire en 2027

Enfin, le candidat émet un avertissement sévère concernant la gestion des finances publiques. Il estime que si des mesures nécessaires ne sont pas prises dès 2027, la France risque une catastrophe économique. Cette échéance précise souligne l'urgence d'agir sur les dépenses et les recettes de l'État. Bien que la crise du carburant soit une urgence à court terme, les questions de moyen et long terme nécessitent une réflexion stratégique. Maël de Calan a souligné que ces choix ne pouvaient se trancher qu'à l'occasion de la présidentielle. L'objectif est de préparer un cadre budgétaire sain pour les décennies à venir, garantissant la stabilité du pays.