Édouard Philippe propose de modifier la Charte de l’environnement pour protéger l’agriculture

Dans un contexte de « backlash écologique », Édouard Philippe, candidat à l’élection présidentielle, a décidé de faire simple : copier-coller une idée de la FNSEA et déclarer qu’il faut « en indiquant que l’agriculture est un objectif légitime qu’il faut impérativement prendre en compte que Jacques Chirac avait réussi à inscrire dans notre Constitution en 2005. Qu’est-ce que la Charte de l’environnement, ce texte qui a entraîné la censure de la loi Duplomb ? Pourquoi ? Pour que l’agriculture soit distinguée de l’environnement, pour que la politique agricole soit séparée de la politique environnementale, pour que le principe de précaution soit supprimé. Avec l’espoir que la réglementation des pesticides, des engrais ou des retenues d’eau soit libérée d’exigences environnementales ou sanitaires. Qu’en penser ?

Dans un contexte de « backlash écologique » qui agite une partie de la classe politique, le concours Lépine de la mauvaise idée pour la planète et ses habitants bat son plein.

Édouard Philippe, candidat à l’élection présidentielle, a décidé de faire simple : copier-coller une idée de la FNSEA et déclarer qu’il faut «en indiquant que l’agriculture est un objectif légitime qu’il faut impérativement prendre en compte que Jacques Chirac avait réussi à inscrire dans notre Constitution en 2005. Qu’est-ce que la Charte de l’environnement, ce texte qui a entraîné la censure de la loi Duplomb ? Pourquoi ?

Pour que l’agriculture soit distinguée de l’environnement, pour que la politique agricole soit séparée de la politique environnementale, pour que le principe de précaution soit supprimé. Avec l’espoir que la réglementation des pesticides, des engrais ou des retenues d’eau soit libérée d’exigences environnementales ou sanitaires. Qu’en penser ? Primo, ouvrir un chantier de révision de la Charte serait inutile.

Pour trois raisons. Réécrire la Charte de l’environnement n’aidera pas les agriculteurs à réduire leur endettement, à lutter contre la concurrence déloyale de certains produits importés, à faire face à l’augmentation du coût des hydrocarbures ou à remplir des dossiers relatifs à la préservation de l’environnement. En séparant nettement, dans notre Constitution, l’agriculture de l’environnement, un argument supplémentaire sera manié par ceux qui veulent « protéger » le ministère de l’agriculture du ministère de l’écologie.

Le second, déjà très affaibli, aura encore plus de mal à protester lorsque le premier voudra, une fois de plus, effacer des zones humides, tirer sur des espèces protégées ou éloigner la police de l’environnement des élevages. Affaiblir la Charte de l’environnement en la réécrivant a aussi pour objectif d’éloigner… le Conseil constitutionnel.

Ce dernier s’est en effet saisi de l’article 1er de cette Charte pour censurer, le 7 août 2025, la fameuse loi Celles et ceux qui militent pour séparer – voire opposer – l’agriculture de l’environnement caressent l’espoir que la Charte de l’environnement ne pourrait plus être opposée à des lois relatives à l’agriculture lorsque ces dernières passeront sur le bureau du Conseil constitutionnel. Nos agriculteurs qui nous nourrissent et dont nous sommes tous les enfants ont certainement besoin d’être respectés, accompagnés, aidés, financés.

Leur activité, fondamentale, au sens propre, est une condition de la protection de l’environnement et de la santé publique. Ils n’ont pas besoin de polémiques et de symboles. Édouard Philippe, vous avez la chance de pouvoir compter sur le soutien d’une des « mères » de la Charte de l’environnement : Nathalie Kosciusko-Morizet. Une excellente spécialiste de la transition écologique. Saisissez votre chance et écoutez-la





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