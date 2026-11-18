Le candidat Horizons Édouard Philippe présente son programme pour 2027, refusant la primaire de droite. Il promet des réformes profondes sur les finances, la justice, le travail et la sécurité.

Édouard Philippe, candidat du parti politique Horizons pour l' élection présidentielle, a clarifié sa position stratégique en refusant catégoriquement de participer à toute primaire de la droite et du centre. Le député du Calvados considère cette démarche comme une perte de temps et une source de divisions inutiles, affirmant que sa candidature est déjà établie en tant que candidat officiel de son mouvement. Cette déclaration intervient dans un contexte de mobilisation des forces politiques de droite et du centre autour de cette question cruciale pour le prochain scrutin présidentiel.

Refus de la primaire droite centre

La position d'Édouard Philippe est soutenue par plusieurs figures de son parti. Sylvain Berrios, député Horizons du Val-de-Marne et proche collaborateur du candidat, a qualifié les primaires de " chamaillerie de perdants ". Pour lui, ces mécanismes ne produisent que des conflits internes sans apport réel de propositions nouvelles. Jérémie Patrier-Leitus, député Horizons du Calvados, a précisé que le candidat ne participera à aucune primaire, et encore moins à une éventuelle primaire incluant Éric Zemmour. La députée Prisca Thévenot du Renaissance a quant à elle exhorté Édouard Philippe à écouter ses sympathisants s'il ne répondait pas aux appels publics à se présenter, soulignant l'attente d'une candidature fermement assumée.

Also read Édouard Philippe s'engage à protéger le régime des intermittents du spectacle

Stratégie de réformes radicales

Le programme d'Édouard Philippe se distingue par sa volonté d'opérer une rupture totale avec les réformes menées au cours des dernières années. Le candidat aspire à lancer " la réforme des retraites la plus ambitieuse du 21e siècle ". Cette ambition s'accompagne d'un retour sur la question de la durée légale du travail, spécifiquement mentionnée sous la forme des " 35 heures ". L'objectif affiché est d'oser des réformes radicales capables de transformer en profondeur le modèle social et économique français. Édouard Philippe entend ainsi démontrer une capacité d'action et de décision que ses adversaires lui contestent souvent.

Contrôle des frontières et justice

La sécurité et le fonctionnement des institutions publiques occupent une place centrale dans le discours du candidat Horizons. Édouard Philippe souhaite mettre " de l'ordre dans nos rues et à nos frontières ". Cette volonté de regain de souveraineté s'applique également au système judiciaire. Le candidat estime que la justice française est devenue " le maillon faible de notre État " et appelle à sa refondation complète. Pour Édouard Philippe, un État fort nécessite un appareil judiciaire efficace et respecté, capable de restaurer l'autorité de la loi face à l'insécurité et à l'impunité.

Advertisement

Urgence des finances publiques 2027

Le pilier économique du programme repose sur une correction drastique des comptes publics. Édouard Philippe met en garde contre les conséquences dramatiques d'une inaction future. Il avertit que si les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre dans les comptes n'étaient pas prises avant l'année 2027, la France connaîtrait " une catastrophe ". Cette projection temporelle précise souligne l'urgence de la situation budgétaire selon le candidat. La gestion rigoureuse des finances de l'État est présentée comme une condition sine qua non pour garantir la stabilité économique et la prospérité du pays à moyen terme.

Réactions et soutien politique

Le candidat a également exprimé son admiration pour Teddy Riner suite à l'annonce de sa candidature potentielle. Cette réaction positive illustre la diversité des soutiens et des interactions dans le paysage politique. Parallèlement, le témoignage d'un commerçant ayant contacté l'un des individus ayant cambriolé son commerce le 17 octobre sur BFMTV met en lumière les préoccupations quotidiennes des citoyens face à l'insécurité. Ces éléments concrets nourrissent le débat public et renforcent l'argumentaire d'Édouard Philippe sur la nécessité de restaurer la sécurité et la confiance dans la République.