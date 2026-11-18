Édouard Philippe, candidat Horizons, détaille ses positions sur la justice, l'école et le budget. Il exclut toute primaire de droite et centre pour la présidentielle.

Édouard Philippe, candidat du parti Horizons à l'élection présidentielle, a exposé les fondements de son projet politique en soulignant la nécessité d'opérer des ruptures profondes avec les pratiques des dernières années. Il appelle à une refonte complète des institutions et des équilibres sociaux, tout en rejetant fermement la participation à toute primaire destinée à désigner le candidat de la droite et du centre.

Refus de la primaire et soutien du mouvement Horizons

Plusieurs députés du mouvement Horizons ont clarifié la position de leur leader concernant les primaires. Jérémie Patrier-Leitus, député Horizons du Calvados, a affirmé avec netteté qu'Édouard Philippe ne prendrait part à aucune primaire, citant notamment l'absence de collaboration possible avec Éric Zemmour. Son collègue Sylvain Berrios, député du Val-de-Marne et soutien de Philippe, a qualifié l'organisation de ces consultations de "chamaillerie de perdants". Face aux appels répétés, Prisca Thévenot, députée Renaissance, a suggéré que le candidat devrait écouter les souhaits de ses sympathisants plutôt que d'ignorer les sollicitations internes au sein de l'alliance.

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Refonte de la justice et de l'ordre public

Édouard Philippe souhaite remettre de l'ordre dans les rues et à nos frontières, considérant que la sécurité est une condition sine qua non pour le vivre-ensemble. Il juge que la justice est devenue le maillon faible de notre État et propose sa refondation totale. Cette ambition s'accompagne d'une volonté de renforcer l'autorité de l'État pour garantir l'application stricte des lois et restaurer la confiance des citoyens envers les institutions républicaines.

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Réformes économiques et sociales majeures

Le candidat Horizons plaide pour une politique résolument favorable aux entreprises et aux entrepreneurs, estimant que cela est la clé de la croissance. Il souhaite engager la réforme des retraites la plus ambitieuse du XXIe siècle, tout en revenant sur la durée légale du travail de 35 heures. Pour lui, ces ajustements structurels sont indispensables pour maintenir la compétitivité française et protéger le pouvoir d'achat des ménages face aux défis économiques actuels.

Enjeux budgétaires et réaction à Teddy Riner

Édouard Philippe met en garde contre une catastrophe budgétaire si des mesures ne sont pas prises en 2027 pour rétablir l'équilibre des comptes publics. Parallèlement, il a réagi avec admiration à l'annonce de la candidature de Teddy Riner, montrant son ouverture aux figures sportives et citoyennes. Ces prises de position s'inscrivent dans une stratégie visant à attirer un large éventail d'électeurs tout en maintenant une ligne dure sur les finances de l'État.