Édouard Philippe, candidat Horizons, présente son programme radical. Il rejette les primaires et annonce des réformes structurelles majeures pour l'économie et la justice.

Édouard Philippe, candidat pour le parti Horizons à l'élection présidentielle, a détaillé une plateforme politique marquée par la volonté de réformer en profondeur les institutions françaises. Le candidat insiste sur la nécessité d'assumer une orientation clairement favorable aux entreprises et aux entrepreneurs, affirmant que cette position est fondamentale pour relancer la croissance du pays.

Rejet des Primaires et Stratégie Presidentielle

Jérémie Patrier-Leitus, député Horizons du Calvados, a confirmé sans ambiguïté qu'Édouard Philippe ne participera jamais à une primaire de la droite et du centre. Il a précisé, dans des propos rapportés, que le candidat ne prendrait part à ce type de processus, encore moins s'il devait impliquer Éric Zemmour, un autre acteur politique majeur. Cette position vise à isoler la campagne d'Édouard Philippe des luttes internes qui caractérisent souvent les coalitions de droite.

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Sylvain Berrios, député Horizons du Val-de-Marne et proche soutien du candidat, a qualifié les primaires de "chamaillerie de perdants". Pour lui, ce type de mécanique politique ne sert à rien et doit être ignoré par un candidat qui se présente déjà comme une alternative de gouvernement. Jérémie Patrier-Leitus a ajouté que Édouard Philippe ne participera pas car il se considère déjà comme candidat à part entière à l'élection présidentielle, évitant ainsi les joutes pré-sélectionnaires.

Prisca Thévenot, députée Renaissance, a toutefois exprimé une vision différente, suggérant que si Édouard Philippe n'entend pas les appels extérieurs, il devrait écouter ses propres sympathisants. Cette divergence montre que la stratégie de rejet des primaires, bien que soutenue par la ligne directe du parti Horizons, fait débat parmi certains soutiens politiques qui pourraient voir un intérêt à engager le débat plus tôt.

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Refondation de l'Etat et de la Justice

Édouard Philippe souhaite remettre de l'ordre dans nos rues et à nos frontières, insistant sur une politique de sécurité et d'intégration renforcée. Il estime que l'école doit être et redevenir le cœur de notre intégration républicaine, plaçant l'éducation nationale au centre de sa vision pour lutter contre le communautarisme et renforcer la cohésion sociale.

La justice est identifiée comme un maillon faible de l'État actuel par le candidat. Il annonce vouloir refonder ce système, considérant que les mécanismes actuels sont insuffisants pour répondre aux défis contemporains de la sûreté publique et de la justice des citoyens. Cette promesse de réforme radicale vise à restaurer la confiance dans les institutions judiciaires.

Réformes Economiques et Financières Ambitieuses

Sur le plan budgétaire, Édouard Philippe lance une mise en garde urgente : si nous ne prenons pas en 2027 les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre dans nos comptes, nous allons vivre, je le crains, une catastrophe. Cette alerte sur les finances publiques sert de fondement à son programme de réformes économiques, visant à éviter une crise financière majeure à court terme.

Le candidat souhaite entreprendre la réforme des retraites la plus ambitieuse du 21e siècle. Il envisage également de revenir sur la durée légale du travail de 35 heures, proposant une rupture totale avec les politiques menées ces dernières années. Ces mesures doivent s'inscrire dans une logique d'osier des réformes radicales, destinées à redonner de la compétitivité à l'économie française.

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Enfin, la réaction d'Édouard Philippe concernant l'annonce de la candidature de Teddy Riner a suscité son admiration. Bien que cet événement semble anecdotique par rapport aux enjeux structurels, il reflète l'attention portée par le candidat à l'image et à l'énergie sportive qui pourrait être mobilisée au service de la nation, ajoutant une dimension plus large à son approche présidentielle.