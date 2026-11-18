Le candidat Horizons présente son équipe de campagne et réaffirme son opposition à une primaire de la droite, alors que les sondages le placent derrière Jean-Luc Mélenchon.

Edouard Philippe, candidat de Horizons à la présidentielle, a présenté mercredi ses principaux soutiens lors d'une conférence de presse. L'ancien Premier ministre entend consolider son projet politique en nommant sept grandes voix pour porter sa parole à travers la France.

L'organisation d'une campagne structurée

Cette annonce marque une étape clé dans la campagne d'Edouard Philippe qui cherche à structurer son dispositif. Le candidat a dévoilé les sept porte-paroles qui l'accompagneront tout au long de la course à l'Élysée. Ces personnalités sont chargées de diffuser le message du candidat auprès de leurs réseaux respectifs.

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L'équipe d'Edouard Philippe a justifié ces choix par l'expertise et l'expérience des figures retenues. Leur mission consiste à mener des rencontres dédiées partout en France pour faire avancer le projet. Cette stratégie vise à ancrer le candidat dans le débat public de manière concrète.

Des profils variés au service du projet

Sept personnalités politiques ont été sélectionnées pour cette fonction stratégique. Le groupe inclut Grégory Allione, député européen et adhérent Renaissance. Il s'agit également de l'eurodéputée Nathalie Loiseau connue pour son engagement européen.

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Charlotte Parmentier-Lecocq, ancienne ministre, fait partie des voix officielles. Le député Jérémie Patrier-Leitus rejoint également ce cercle influent. Maël de Calan, président du conseil départemental du Finistère, apporte son expérience territoriale.

Julie Boillot, conseillère de Paris, complète cette liste de porte-paroles. Kadir Mebarek, maire de Melun, termine cette équipe de communication. Tous partagent la volonté de porter la vision du candidat Horizons.

Une direction de campagne renforcée

Outre les porte-paroles, Edouard Philippe a nommé trois responsables de la direction de campagne. Christophe Béchu, maire d'Angers et ancien ministre, occupe l'une de ces positions clés. Sa présence renforce le lien avec les institutions locales.

Gilles Boyer, eurodéputé, apporte son expertise institutionnelle à l'équipe. Marie Guévenoux, ancienne ministre des Outre-mer, complète ce trio dirigeant. Cette structure vise à professionnaliser le dispositif électoral.

Refus de la primaire et contexte des sondages

Edouard Philippe réitère son opposition ferme à une primaire de la droite et du centre. Il a rejeté ce mode de désignation le 1er novembre sur TF1. Le président du parti Horizons qualifie ce processus de division et de confusion.

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Cette position s'explique par la pression exercée par plusieurs figures politiques. Gabriel Attal, David Lisnard et Bruno Retailleau ont invité Edouard Philippe à participer. Le président du Sénat Gérard Larcher a également fait cette proposition.

Les sondages influencent directement cette stratégie électorale. Edouard Philippe culmine à 12% d'intentions de voix selon un sondage OpinionWay pour CNEWS. Ce résultat date du 12 novembre dernier et montre un ralentissement.

Le maire du Havre a été dépassé par Jean-Luc Mélenchon. Le leader de LFI affiche 16% d'intentions de voix dans ce même instrument de mesure. Cette différence de points représente un défi majeur pour la campagne.

Marine Le Pen domine largement le premier tour avec 31% des intentions. Ces chiffres indiquent un paysage politique fortement concurrentiel. La stratégie d'Edouard Philippe doit donc convaincre au-delà de son base électorale historique.