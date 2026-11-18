Le candidat Horizons Édouard Philippe refuse la primaire et défend un programme axé sur la refonte de l'État, la justice et les retraites pour 2027.

Édouard Philippe, candidat du parti Horizons à l'élection présidentielle, a dressé un bilan sans complaisance de l'actualité politique tout en posant les bases de son programme. Le porte-parole du candidat, Maël de Calan, a souligné l'urgence de surmonter la crise du carburant, tout en précisant que les questions de moyen et long terme ne peuvent se trancher qu'à l'occasion de la présidentielle.

Refus catégorique de la primaire à droite

Édouard Philippe estime qu'un exercice de primaire conduirait nécessairement à diviser et à insister sur les différences au sein de la droite et du centre. Cette position est soutenue par Jérémie Patrier-Leitus de Horizons, qui a affirmé avec fermeté que jamais Édouard Philippe ne participera à une primaire, encore moins avec Éric Zemmour. Sylvain Berrios, député Horizons du Val-de-Marne et soutien du candidat, a qualifié ce processus de chamaillerie de perdants, rejetant ainsi la logique concurrentielle interne.

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Tensions géopolitiques et fascination pour Poutine

Le candidat a dénoncé l'espèce de fascination malsaine de Monsieur Mélenchon et de Madame Le Pen pour Monsieur Poutine. Cette critique s'inscrit dans une volonté de clarté sur la scène internationale, refusant les ambigüités qui entourent les positions de certains rivaux politiques. L'objectif affiché est de réaffirmer une ligne étrangère ferme et cohérente, distincte de celle défendue par les autres candidats de droite ou d'extrême droite.

Refonte de l'État et justice

Édouard Philippe souhaite remettre de l'ordre dans nos rues et à nos frontières. Il explique vouloir refonder notre justice, qui est devenue le maillon faible de notre État. Selon lui, l'école doit être et redevenir le cœur de notre intégration républicaine. Ces axes stratégiques visent à renforcer les piliers fondamentaux de la république face aux défis sécuritaires et sociaux actuels.

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Réformes économiques et sociales audacieuses

Nous devons assumer une politique favorable aux entreprises et aux entrepreneurs, argumente le candidat. Il souhaite la réforme des retraites la plus ambitieuse du 21e siècle et le retour sur les trente-cinq heures de travail. Édouard Philippe explique vouloir oser des réformes radicales en rupture avec ce qui a été fait ces dernières années, proposant une approche novatrice pour stimuler la croissance et adapter le modèle social.

Alerte sur la situation budgétaire pour 2027

Si nous ne prenons pas en 2027 les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre dans nos comptes, nous allons vivre, je le crains, une catastrophe, estime Édouard Philippe. Cette mise en garde économique souligne l'importance d'une gestion financière rigoureuse dès le début du prochain quinquennat. Le candidat appelle à une prise de conscience collective pour éviter les effets dévastateurs d'un déséquilibre financier durable.