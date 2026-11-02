Édouard Philippe critique le bricolage politique et défend de nouvelles mesures

Le candidat Horizons Édouard Philippe déplore l'incapacité à prendre des décisions structurantes avant la présidentielle. Il propose plus de temps de travail pour le pouvoir d'achat.

Le candidat de Horizons à l'élection présidentielle, Édouard Philippe, a multiplié les prises de position publiques pour critiquer la gestion actuelle du pays et présenter sa propre vision pour l'avenir de la France. Son discours se caractérise par une fermeté revendiquée envers les limites du bricolage politique et une volonté de proposer des solutions structurelles plutôt que temporaires. Il estime que la situation nécessite des décisions immédiates et durables, jugeant insuffisants les mesures d'urgence comme les couvre-feux mis en place après les événements du 17 octobre.

Critique du bricolage et limites temporelles

Jérémie Patrier-Leitus, député Horizons du Calvados et porte-parole d'Édouard Philippe, a exprimé une profonde déception quant à l'action gouvernementale en cours. Il soutient que les autorités ne peuvent accomplir que du bricolage administratif et politique d'ici l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Cette remarque souligne une volonté de rompre avec les méthodes jugées insuffisantes et d'instaurer une logique de planification à long terme. La stratégie consiste à éviter les gestes symboliques sans impact réel sur le quotidien des citoyens.

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De son côté, Maël de Calan, président du parti Horizons dans le Finistère et également porte-parole du candidat, a qualifié les couvre-feux de solutions à court terme. Cette analyse rejoint celle de son collègue et candidate, soulignant que de telles mesures ne répondent pas aux causes profondes des troubles sociaux. L'objectif affiché est de dépasser ces urgences pour mettre en place des réformes pérennes capables d'apaiser durablement le pays. La durée limitée de ces dispositifs est vue comme un frein à une véritable amélioration de la sécurité publique.

Débat sur le pouvoir d'achat et le travail

Édouard Philippe a également abordé la question économique en estimant qu'il serait nécessaire de travailler deux heures de plus par semaine. Selon lui, cette augmentation de l'effort professionnel permettrait d'obtenir un gain réel de pouvoir d'achat pour les salariés. Cette proposition, qui contraste avec les appels classiques à la réduction du temps de travail, vise à stimuler la productivité et la rémunération. Il s'agit d'une réforme structurelle visant à revaloriser le travail et à compenser l'inflation par l'activité supplémentaire.

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Sur le front de l'éducation, le candidat a proposé une refonte du calendrier scolaire pour les lycéens. Il souhaite instituer un petit peu plus de semaines de cours, mais avec un peu moins d'heures de cours par semaine, ce qui entraînerait moins de vacances. Cette proposition vise à optimiser le temps scolaire tout en l'adaptant aux contraintes modernes. L'idée est de gagner en efficacité pédagogique sans surcharger les emplois du temps des élèves. C'est une approche qui cherche à réconcilier les exigences éducatives et la qualité de vie des étudiants.

Questionnement identitaire et sécurité

Le sujet de l'identité nationale et de la cohésion sociale a également été central dans ses propos. Édouard Philippe a affirmé que rien de grand ne pourrait être accompli dans cette nation si les Français ne s'aimaient pas. Cette déclaration met l'accent sur l'importance de l'unité nationale et de la fraternité comme fondements de toute action politique. Il invite à un retour aux valeurs de solidarité et de respect mutuel pour sortir de la polarisation actuelle.

Concernant les événements du 17 octobre, le candidat a précisé sa position sur le vocabulaire utilisé. Il a expliqué qu'il n'utilisait pas le terme de violences policières, le qualifiant souvent d'usage par l'extrême gauche. Cette distinction terminologique reflète une volonté de rester dans un cadre juridique et factuel, plutôt que dans un discours militant. Il a également déclaré que ce que pensent de lui les critiques lui importait assez peu, affirmant son indépendance intellectuelle. Ce positionnement vise à rassurer les électeurs sur sa capacité à dire les choses telles qu'elles sont, sans crainte des conséquences médiatiques.

Enjeux de la primaire et alternative politique

Édouard Philippe a adressé ses vœux de courage à Raphaël Glucksmann, vainqueur de la primaire sociale-démocrate, par les mots traditionnels d'encouragement. Cette interaction montre une reconnaissance du paysage politique fragmenté et une tentative d'engagement avec d'autres courants. Il souhaite proposer quelque chose qui permet d'échapper à un étau mortifère entre le Rassemblement National et La France Insoumise. Cette vision d'une alternative troisième voie vise à offrir aux électeurs un choix autre que les deux extrêmes.

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La prise de parole d'Emmanuel Macron à vingt heures a été perçue comme un signal fort nécessitant des décisions rapides. Édouard Philippe estime que ces annonces doivent se traduire par des actes concrets et immédiats. La critique du rythme de l'action gouvernementale est récurrente et vise à montrer l'urgence d'un changement de cap. Le candidatHorizons se présente comme une figure capable d'incarner cette rupture nécessaire pour redresser la situation du pays.

Enfin, le contexte de l'enquête ouverte par l'IGPN suite à la perte d'un œil par une adolescente de dix-sept ans à Mulhouse a été évoqué. Ce drame illustre les tensions au sein de la société et la nécessité d'une réponse judiciaire et politique rigoureuse. Le candidat insiste sur l'importance de la confiance dans les institutions et le respect de la loi. C'est dans ce cadre complexe que se dessine sa stratégie pour les prochaines échéances électorales.