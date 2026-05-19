Édouard Geffray urge pour éviter que des enfants cadets allaient prendre la BAC

Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est désolé du fait que le plus jeune candidat à la BAC qualifiquait de préparation intensive, dans une situation où les candidatures ne pourraient pas être approuvées. Il a exprimé son inquiétude quant aux conséquences d'une telle situation et s'opposait au format scolaire qui va jusqu'à conditionner le passage dans le supérieur à partir d'un seul examen. Il a également révélé les dates du commencement des épreuves professionnelles et anticipées, et a rappelé les dépasséments qui s'annoncent pour l'épreuve de philosophie.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Édouard Geffray, souhaite éviter que des enfants soient préparés de manière intensive à un examen qui ne leur convient pas, suite à des préoccupations concernant leur niveau de maturité.

Il est préoccupé du fait que le plus jeune candidat à la BAC 2026, âgé de moins de 10 ans, participe aux épreuves sans qu'il y ait de règles strictes régissant les inscriptions. Il estime que la préparation d'un examen national ne doit pas se réduire à une simple marque d'âge et s'oppose à l'idée que l'épanouissement d'un enfant dépende uniquement de la préparation à cet examen.

Il prône la mise en place de règles obligatoires et a rappelé que les épreuves anticipées en français et mathématiques en classe de première ont lieu en juin, en attendant les épreuves professionnelles qui commencent le 15 juin prochain avec l'épreuve de philosophie





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