Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, testé sur sa connaissance de l'orthographe

Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a été testé sur sa connaissance de l'orthographe dans l'émission L'. Il a fait des fautes d'orthographe, mais a également montré des compétences en orthographe.

Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray , a été testé sur sa connaissance de l'orthographe. Dans l'émission L', il a été soumis à un quiz qui a consisté à écrire sous la dictée des mots.

Le ministre a fait des fautes d'orthographe, mais a également montré des compétences en orthographe. Il a expliqué que le vrai enjeu, c'est la relecture. Les correcteurs du quiz ont donné une appréciation mi-figue mi-raisin à ses réponses, mais il a rétabli son honneur en expliquant que ce petit examen démontre bien que le vrai enjeu, c'est la relecture.

Le ministre a également rappelé les règles d'orthographe, notamment que le mot 'ministre' n'a jamais droit à une majuscule, contrairement à 'Président'. Il a également affirme que la présence ou non de majuscules sur 'Éducation nationale' dépend des usages





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Édouard Geffray Ministre De L'éducation Nationale Orthographe Quiz Relecture

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

École : 255 signalements de violences sexistes et sexuelles enregistrés depuis janvier, la plupart contre les profs et les agentsDans le cadre des débats autour de la proposition de loi post-Bétharram, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray a annoncé 255 signalements de violences sexistes et sexuelles dans les écoles. 88 % d’entre elles concernent des personnels

Read more »

Présidentielle : Nathalie Kosciusko-Morizet apporte son soutien à Édouard Philippe et loue sa 'capacité à rassembler'L’invitée du 7h50 de Benjamin Duhamel est Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne ministre de l'Écologie, des Transports, du Logement et du Numérique. Elle annonce son soutien à la candidature du maire du Havre pour l'élection présidentielle de 2027.

Read more »

Présidentielle 2027 : Nathalie Kosciusko-Morizet revient en politique et va « soutenir Édouard Philippe »Ancienne ministre de François Fillon sous la présidence de Nicolas Sarkozy, elle avait rejoint le secteur privé après son échec aux législatives de 2017

Read more »

Édouard Geffray mis à l’épreuve lors d’un test d’orthographe dans « C à vous »Invité de l’émission C à vous, le ministre de l’Éducation Édouard Geffray a été soumis à un test d’orthographe et de conjugaison. Malgré quelques hésitations, il a défendu l’importance de la relecture à quelques jours des épreuves du bac

Read more »