Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, testé sur sa connaissance de l'orthographe

Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a été testé sur sa connaissance de l'orthographe dans l'émission L'. Il a fait des fautes d'orthographe, mais a également montré des compétences en orthographe.
Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray , a été testé sur sa connaissance de l'orthographe. Dans l'émission L', il a été soumis à un quiz qui a consisté à écrire sous la dictée des mots.
Le ministre a fait des fautes d'orthographe, mais a également montré des compétences en orthographe. Il a expliqué que le vrai enjeu, c'est la relecture. Les correcteurs du quiz ont donné une appréciation mi-figue mi-raisin à ses réponses, mais il a rétabli son honneur en expliquant que ce petit examen démontre bien que le vrai enjeu, c'est la relecture.
Le ministre a également rappelé les règles d'orthographe, notamment que le mot 'ministre' n'a jamais droit à une majuscule, contrairement à 'Président'. Il a également affirme que la présence ou non de majuscules sur 'Éducation nationale' dépend des usages
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