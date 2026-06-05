Edge abandonne le mot‑de‑passe maître au profit de Windows Hello

Depuis le 4 juin, Microsoft retire le mot‑de‑passe maître d'Edge et remplace cette sécurité par l'authentification liée aux appareils via Windows Hello, alliant biométrie et code PIN local. Cette transition vise à rapprocher les pratiques de sécurité modernes tout en conservant l'accès aux données déjà stockées.

Depuis le 4 juin, Microsoft a mis à la retraite le mot‑de‑passe maître d' Edge , remplaçant cette fonction par l'authentification liée à l'appareil qui se base sur Windows Hello .

La décision signifie que toute personne qui avait configuré un mot‑de‑passe maître unique pour protéger ses identifiants stockés dans le navigateur devra désormais démarrer cette sécurité avec un code PIN local, une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale. Le changement est totalement automatique : aucune action supplémentaire n'est requise de la part de l'utilisateur, ce qui rend la procédure très fluide.

Une fois la transition terminée, consulter, remplir ou exporter un mot‑de‑passe stocké dans Edge ne demande plus qu'une authentification biométrique ou un code lié à l'appareil, et non un mot‑de‑passe maître global. Cette nouvelle stratégie de sécurité favorise les technologies biométriques, réputées plus sûres que les mots‑de‑passe classiques dont la valeur tient à la simplicité du chiffre ou de la lettre qu'on choisit.

Si un mot‑de‑passe est compromis, l'ensemble des comptes peuvent tomber comme des dominos; en revanche, un visage ou un doigt ne peut pas être volé de la même façon et ne passe pas par le réseau lorsqu'il est utilisé. Microsoft a introduit l'intégration de Windows Hello dans Edge en 2016, faisant de ce navigateur le premier à l'utiliser nativement; le nouveau changement ne fait pas apparaître un concept neuf mais renforce l'authentification aux périphériques.

Cependant, certains utilisateurs-en particulier ceux qui tenaient à un mot‑de‑passe maître distinct du système pour protéger un coffre d'identifiants de façon autonome-se trouvent désormais à devoir recourir à un gestionnaire de mots‑de‑passe tiers. Ces derniers, comme NordPass ou LastPass, conservent un système de mot‑de‑passe maître propre, garantissant une couche de sécurité supplémentaire qu'Edge ne peut plus offrir.

Il est à noter que le passage à Windows Hello ne supprime ni ne modifie les mots‑de‑passe enregistrés; ils restent stockés dans le coffre d'Edge, seuls les mécanismes de déverrouillage changent. En pratique, cela veut dire que l'on ne voit aucune différence si on n'avait pas activé de mot‑de‑passe maître auparavant, puisque Edge utilisait déjà l'authentification du périphérique pour protéger les données. Du point de vue de la sécurité, l'opportunité se retourne en faveur de la majorité des utilisateurs.

Les profils plus exigeants, qui préfèrent maintenir une séparation stricte entre l'accès system‑wide et le coffre d'identifiants, seront les premiers à ressentir le manque de cette fonction précédente. N'ayant d'autre option que d'utiliser un gestionnaire tiers, ils vont ainsi devoir ajuster leurs habitudes de gestion de mots‑de‑passe.

En fin de compte, le passage à Windows Hello représente une amélioration significative, car il confine la sécurité du coffre à la capacité de l'appareil - évitant les failles potentielles d'un mot‑de‑passe unique et bluffé par la mauvaise gestion de sa complexité. Les clients d'Edge qui souhaitent continuer à bénéficier d'une couche de défense supplémentaire peuvent facilement migrer vers un gestionnaire de mots‑de‑passe externe afin de rétablir l'ombre du mot‑de‑passe maître.

Le conseil : gardez vos données d'authentification dépendant de votre appareil et explorez les alternatives pour le verrouillage supplémentaire. Microsoft, dans une démarche de simplification de la sécurité, a également veillé à ce que la transition ne provoque aucune perte de données. Il n'est donc pas nécessaire de redéployer les identifiants existants. Au contraire, l'objectif est d'assurer une meilleure résistance contre les attaques facilitée par la biométrie.

En conclusion, le retrait du mot‑de‑passe maître d'Edge est une réponse à l'évolution des standards de sécurité et permet aux utilisateurs de profiter d'une authentification plus robuste, tout en offrant la possibilité de revenir à un gestionnaire externe pour ceux dont la politique de sécurité est plus stricte.





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