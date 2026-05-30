Edgar Morin, penseur de la complexité et compagnon de route du Nouvel Observateur

Retour sur cinquante ans de collaboration entre le sociologue Edgar Morin et Le Nouvel Observateur, à travers ses articles, entretiens et réflexions sur la politique, l'écologie et la culture.

Edgar Morin , sociologue et philosophe de renom, a marqué la pensée contemporaine par son approche transdisciplinaire et sa quête incessante de compréhension de la complexité du monde.

Né à Paris en 1921, il a traversé le XXe siècle en acteur engagé, de la Résistance à la réflexion sur les grands enjeux politiques, écologiques et culturels. Ses contributions au Nouvel Observateur, de 1973 à nos jours, témoignent d'une plume alerte et d'un esprit libre, toujours prompt à défier les dogmatismes. Cet article explore son parcours intellectuel et son rôle de compagnon de route critique de l'hebdomadaire.

Dès son premier article en 1973 sur le philosophe Cornelius Castoriadis, Morin a affiché sa prédilection pour la pensée critique et l'analyse des systèmes complexes. Il a collaboré étroitement avec Jean Daniel, fondateur de l'Obs, partageant des entretiens mémorables comme celui avec Lionel Jospin avant les législatives de 1997. Ses textes couvrent des sujets aussi variés que la Seconde Guerre mondiale, le communisme, les libertés individuelles, l'écologie politique et même les faits divers.

Chaque contribution est une fenêtre sur sa méthode de la pensée complexe, qui articule sciences, humanités et expérience vécue. Morin n'est pas un simple observateur ; il est un acteur de l'histoire. Résistant pendant la guerre, il a ensuite critiqué le stalinisme et le capitalisme sans se laisser enfermer dans des idéologies rigides. Son concept de pensée complexe, développé dans des ouvrages majeurs comme La Méthode, propose de relier les savoirs pour appréhender la réalité dans sa globalité.

Cette approche résonne profondément avec l'esprit du Nouvel Observateur, qui prône un humanisme ouvert et une curiosité sans limites. La sélection de treize articles tirés des archives de l'Obs illustre la diversité de ses centres d'intérêt : de l'art contemporain à la politique étrangère, en passant par des réflexions sur l'éducation et la crise écologique. Morin y apparaît comme un intellectuel protéiforme, toujours en dialogue avec son temps.

Par exemple, son analyse des mouvements de 1968 ou de l'émergence de la conscience écologique montre sa capacité à anticiper les transformations sociales. En conclusion, Edgar Morin incarne une figure rare de l'intellectuel engagé, fidèle à ses convictions tout en restant ouvert au débat. Sa collaboration avec Le Nouvel Observateur est un fil rouge qui court sur cinquante ans, offrant aux lecteurs une matière riche pour penser le monde.

Ce parcours nous rappelle l'importance d'une pensée non dogmatique, capable d'embrasser la complexité du réel





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