Edgar Grospiron nommé à la tête du Cojo des Jeux Olympiques d'hiver 2030

Edgar Grospiron, champion olympique de ski de bosses d'Albertville en 1992, a été nommé à la tête du Comité d'organisation (Cojo) des Jeux olympiques d'hiver de 2030, succédant ainsi à Martin Fourcade qui a renoncé à la présidence.

Après des mois d'hésitations et un calendrier perturbé par le retrait de Martin Fourcade , Edgar Grospiron a été nommé, jeudi 13 février, à la tête du Comité d'organisation ( Cojo ) des Jeux olympiques d'hiver de 2030. À 55 ans, le champion olympique de ski de bosses d'Albertville en 1992 a convaincu toutes les parties prenantes, du président de la République au président du Comité olympique français (CNOSF) en passant par les présidents des régions concernées.

Le champion haut-savoyard assure que sa candidature n'a été envisagée qu'après le retrait de Martin Fourcade. « Martin était le candidat naturel, évident, pour cette présidence. Son engagement pour le mouvement olympique et sa vision du projet Alpes 2030 recueillaient ma pleine adhésion », a-t-il déclaré. Toutefois, il ne s'agit pas d'un choix par défaut. En coulisses, les régions avaient opté pour ce profil. Icône d'une génération dans les années 1990, Edgar Grospiron s'est reconverti dans les ressources humaines, jouit d'une activité médiatique en tant que commentateur spécialisé et sillonne les routes de France en tant que conférencier sportif. Une reconversion réussie qui ne l'a pas éloigné du monde sportif. En 2018, il a été nommé par le Comité international olympique (CIO) au sein de la commission de coordination des JO de PyeongChang en Corée du Sud après avoir porté la candidature d'Annecy 2018. « Je n'ai jamais eu le souvenir de personnes en conflit avec lui. Il a cette capacité d'écoute et c'est un grand travailleur, très au fait de tous les sujets qui concernent la montagne. Je pense qu'il n'aura aucun mal à convaincre tout le monde de le suivre dans cette aventure », assure l'ancien président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, ami de longue date du sportif. Désormais, le triple champion du monde de ski acrobatique (1989, 1991, 1995) souhaite aller vite. Il déjeuner fréquemment avec des dirigeants de fédérations pour sonder l'état d'esprit du monde sportif, il va découvrir la dimension politique d'un tel projet. Celui qui figurait en dernière position sur la liste de son ami Bernard Accoyer lors des municipales de 2008 (à Annecy-le-Vieux) prévient : « Il me faut pouvoir avancer en bonne intelligence avec les différentes parties prenantes, la gouvernance doit être limpide. Il faut surtout éviter d'installer une gouvernance qui risquerait de nous ralentir, peut-être de nous diviser, ou d'accoucher de compromis insatisfaisants. » L'enjeu est simple mais de taille : cinq années pour être prêt. Cinq années quand d'ordinaire un président de Cojo est nommé sept ans avant l'échéance. Le budget pour mener à bien le projet est estimé à deux milliards d'euros, là où par le passé, il en nécessitait plutôt trois. Edgar Grospiron indique qu'il consacrera les trois premiers mois de sa prise de fonction à la mise en place administrative du Cojo, à la confirmation du plan directeur des sites ainsi qu'à la stratégie commerciale et marketing en vue d'engager les partenaires dans cette aventure hors norme. La création du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques sera, elle, avalisée mardi 18 février au Groupama Stadium de Lyon. « Ce sera une vitrine du savoir-faire, des produits et de la capacité de transformation de nos territoires et de nos partenaires », affirme-t-il. « N'ayons pas peur des superlatifs : nous proposerons ce qui fait le succès des Jeux Olympiques à savoir, d'abord et avant tout : des sites exceptionnels, propices à des ambiances phénoménales et à des performances incroyables. » Tout un programme.





LaCroix / 🏆 25. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

