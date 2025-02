Edgar Grospiron : Le skieur flamboyant qui a conquis le monde et les scènes

De champion olympique showman à conférencier inspirant, Edgar Grospiron nous raconte son ascension fulgurante, ses blessures, son retour et sa reconversion réussie.

Le 13 février, sur la piste de bosses de Tignes, la neige tombait en flocons épais comme des pièces de cinq francs, selon les mots de Jean-Claude Killy. Le patron des Jeux olympiques d'Albertville en 1992 avait même appelé l'entraîneur du skieur français, grand favori de ces Jeux à domicile, pendant l'échauffement pour savoir si les conditions météorologiques lui convenaient. Ou s'il préférait un report possible.

« Non, je me suis préparé pour ce jour, on ne l'annule pas », répondit alors Edgar Grospiron. Dans sa mythique combinaison multicolore et avec un masque assorti à dominante rose, sans casque sur la tête à l'époque, Edgar Grospiron s'élance avec le dossard 16 : « Je suis à l'attaque comme je veux l'être et je déroule. » Il avale les bosses dans une purée de pois. 31 secondes plus tard, dans une folie indescriptible, il franchit la ligne d'arrivée et brandit déjà le poing vers le ciel. En vainqueur : « Tu as un soulagement, tu as l'impression d'être shooté. Tu es bien, sur ton petit nuage. » « Edgar, il aimait bien mettre la pression à ses concurrents directs en faisant des effets d'annonce », se souvient son entraîneur Nano Pourtier. « Il aimait bien jouer. » Même avec ses coéquipiers à qui il lance le matin du Jour J des Jeux olympiques de 1992 : « Il fait un temps à devenir champion olympique… » Ou à ses concurrents : « Ils ont un problème, c’est moi » ou « mon seul adversaire, c’est la piste » lors des championnats du monde à La Clusaz en 1995. « Au fil des années le personnage s'est épaissi, il s'est assagi » Il se crée son personnage qu’il 'médiatise' à sa guise, quand il balance aux médias cette punchline : « Je fais le régime différencié: une semaine (vin) blanc, une semaine (vin) rouge… » Sauf qu'il ne boit pas, excepté une coupe de champagne à l'occasion… « C'est un joueur dans l'âme mais derrière il y avait une grosse préparation qu'il ne montrait pas aux autres », continue Pourtier. « Il a toujours été sérieux à l'entraînement. Et ce côté-là il ne voulait pas le montrer. Il voulait montrer le côté fanfaron pour mettre la pression aux autres. Il aimait bien se donner l'image d'un skieur fantasque, mais derrière il y avait un athlète qui travaillait et qui était organisé. La veille de cette Saint-Valentin 1992, la France tombe amoureuse de ce showman, avec une médaille d'or olympique autour du cou : « C’était assez fou et d'ailleurs ça l'a un peu dépassé », abonde Nano Pourtier. « Il s'est un peu brûlé les ailes parce que derrière ça a déclenché des blessures, moins d'entraînement donc moins de performances. Mais il a su rebondir comme tous les champions. A un moment il faut aller tutoyer le ciel pour se brûler les ailes comme on dit. Il l'a gouté et en a tiré les leçons. Et au fil des années le personnage s'est épaissi, il s'est assagi, il est posé. Il a bien grandi. Deux ans plus tard à Lillehammer, il prendra la médaille de bronze olympique, avant de raccrocher les skis après un troisième et dernier titre mondial, chez lui à La Clusaz. Diminué après une blessure à la cheville, il s’attèle à rester le meilleur, surtout que sa dernière course sera chez lui, là où il a découvert le ski à 10 ans. Une piste de bosses (et un gâteau) porte son nom dans la station de Haute-Savoie. Une reconversion en conférencier Les skis rangés, Edgar Grospiron se cherche et trouve un temps refuge comme rédacteur en chef de Ski Français, un mensuel consacré au… ski où il défend toutes les formes de glisse à une époque où le ski alpin s’essouffle un peu auprès de la jeune génération. Gilles Chappaz, journaliste – écrivain et historien du milieu se souvient : « Il se cherchait un peu et cette collaboration lui a permis de faire le point et il a commencé à imaginer devenir 'coach' à travers des conférences car il voulait formaliser ce qui lui avait permis de devenir le champion qu'il fut. Il avait une vraie conviction au fond de lui qu'il devait matérialiser les ressorts de son ascension et transmettre. » Il devient conférencier, avant que ce ne soit vraiment à la mode et avec la même énergie que sur les bosses enneigées, comme dans cette vidéo où on le voit faire son entrée sur scène à Bercy et où il lance en ouverture de sa conférence : « J'aurais tellement adoré que la conseillère d'orientation de mon collège à Annecy le Vieux me voie ici, je me souviens elle égrenait les notes de mon carnet. Mais Grospiron qu'est-ce qu'on va faire de vous? Je lui ai répondu vous je ne sais pas, mais moi je vais faire champion du monde de ski. » Jean-Marc Cither, directeur général d'Assa Abloy France, géant de la serrurerie a fait appel au champion olympique pour intervenir devant ses salariés : « Il a une capacité à emmener les gens, il le fait avec une aisance incroyable un peu comme quand il traversait les bosses. On a l'impression que c'est facile. C'est subjuguant. » « Inspirant et brillant » Des interventions qu'il mène « comme un one man show avec un fil conducteur mais une capacité d'en sortir et d'y revenir. Pour moi il est inspirant et brillant ».





