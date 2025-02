Edgar Grospiron élu président des Jeux olympiques d'hiver 2030 en France

Edgar Grospiron, champion olympique de ski de bosses à Albertville en 1992, a été choisi pour présider les Jeux olympiques d'hiver 2030 en France. Le processus de sélection, qui s'est déroulé dans une atmosphère de confusion et de rumeurs, a finalement abouti à l'unanimité du comité de sélection pour le choix de Grospiron.

Enfin, le feuilleton prend fin. Edgar Grospiron , l'inoubliable champion olympique de ski de bosses d'Albertville, il y a 33 ans, a été choisi pour incarner les Jeux olympiques d'hiver 2030 en France . La décision a été prise par les parties prenantes du projet (État, comités olympique et paralympique, régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur) réunies jeudi après-midi.

Grospiron entrera officiellement en fonction mardi prochain lors de l'assemblée constitutive du Comité d'organisation, qui se déroulera à Lyon. \Grospiron s'était déclaré tardivement, après le retrait de Martin Fourcade, qui avait surpris le monde sportif. « Le CNOSF m'a approché. Je n'ai rien demandé, rien sollicité, même si je suis touché et honoré qu'on fasse appel à moi, avait-il déclaré mardi, au lendemain de l'envoi de sa lettre de candidature. Le projet Alpes 2030 a pris du retard : il faut aller vite, fédérer et embarquer tout le monde autour d'une vision claire et pragmatique. » Grâce à son entretien en visio, il a rapidement obtenu l'unanimité des cinq autres candidats (Vincent Jay, Marie Martinod, Nathalie Péchalat, Jean-Luc Crétier et Gérard Holtz). \« Je sais pouvoir compter sur son énergie, sa passion et son expertise pour mener les équipes Comité d'organisation et écrire collectivement une nouvelle page des Jeux d'hiver, a réagi la ministre des Sports, Marie Barsacq. Je salue le travail collectif mené entre toutes les parties prenantes, dans des délais resserrés. Ensemble, nous avons mené avec succès un processus de sélection ouvert et objectif pour trouver ensemble la bonne personnalité sportive pour la présidence. », a déclaré la ministre. Le processus n'a cependant pas été sans embûches. Des atermoiements sur la présidence depuis l'attribution des JO aux Alpes françaises, en juillet dernier, ont créé une impression générale de procédure mal ficelée et incohérente. Des rumeurs persistantes et des déclarations contradictoires ont alimenté le doute et ont remis en question la crédibilité du processus de sélection





