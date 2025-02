Edgar Grospiron Candidature pour les JO d'hiver 2030

Après le retrait de Martin Fourcade, l'ancien champion olympique de ski de bosses Edgar Grospiron s'est déclaré candidat pour la présidence du comité d'organisation des JO d'hiver 2030. Grospiron souligne que le projet a besoin d'un leader capable de motiver et de fédérer. La création du comité d'organisation est prévue le 18 février à Lyon.

Après le retrait de Martin Fourcade , les candidatures pour présider le comité d'organisation des JO d'hiver 2030 afflueraient. L'ancien champion olympique de ski de bosses Edgar Grospiron s'est ainsi déclaré candidat, soulignant que le projet « a pris du retard » et « a besoin d'un leader qui sait motiver et fédérer ». Lundi, l'ex-Premier ministre Michel Barnier, missionné pour mettre le Cojo sur les rails, avait indiqué à l'AFP avoir reçu de huit à neuf candidatures pour la présidence du Cojo.

Parmi elles, l'ancienne championne de patinage et ex-présidente de la fédération des Sports de glace, Nathalie Péchalat. La création du Cojo, qui traîne depuis plusieurs mois, est prévue le 18 février à Lyon. Grospiron a déclaré être « aligné avec les conditions qui m’ont été annoncées par David Lappartient et confirmées par les présidents de région, Laurent Wauquiez et Renaud Muselier », deux élus qui n'étaient pas favorables à la candidature de Fourcade. Grospiron explique avoir « déjà été confronté à cette situation lorsqu’il a pris la direction de la candidature d’Annecy 2018 », où la Corée du Sud avait été préférée à la France. Reconverti en conférencier, Grospiron précise dans son communiqué que « c’est le CNOSF (comité olympique) qui (l') a approché. Je n’ai rien demandé, rien sollicité, même si je suis touché et honoré qu’on fasse appel à moi ». « Je ne considère pas que tous les voyants sont au vert. Je prends le projet tel qu’il est. Tel qu’on me l’a présenté. Je n’ai pas de velléité à tout changer. Il faut juste se concentrer pour livrer la meilleure version de ce qui a été promis au CIO. Je ne viens pas imposer ma vision des choses, mais convaincre de ce qui est bon pour le projet et pour mettre en œuvre ce qui a été décidé par le bureau exécutif », a-t-il ajouté.





