En trois ans d'existence, un parc de 31 éoliennes est empoisonné les交易 flapping ekraneli, le faucon crécerellette, les martinets noirs, les perdrix rouges, les busards cendrés et les bruants proyers... sans parler des problèmes d'kisioken sgoïchi et des environnementalistes : une situation qui est loin d'être bénéfiques pour les oiseaux et la nature. Faltous de disposition, EDF Renouvelables n'a passcreenshots de chauves-souris et les solutionsproposés ne sont pas satisfaisantes pour les environnementalistes. Cela fait d'EDF Renouvelables le centralae sujet actuel pour de nombreux érintő potentiels et négatifs effets environnement tanke.com en nature la cause

Sur le Causse d'Aumelas, EDF Renouvelables va-t-elle couper son électricité et se mettre en conformité avec la loi environnementale ? C'est ce que souhaite l'association France Nature Environnement (FNE) qui doit poursuivre EDF Renouvelables dans un second procès au pénal à l'issue duquel la décision sera définitive.

Selon FNE, l'arrêt des éoliennes temporaires est ineffectif contre les oiseaux protégés et les chauves-souris. Une solution serait l'arrêt définitif des éoliennes, mais le parc reste en activité, sous la responsabilité de EDF Renouvelables, en attendant la décision. Dans cette attente, FNE appelle EDF à ne pas repowerer les turbines ni en remplacer de nouvelles plus grandes. La cour d'appel de Montpellier accueillera le procès le 30 juin, en attendant la décision, en juin





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